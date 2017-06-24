外陰部冒腫塊 「偽溼疹」其實是癌

2017-06-24

記者翁聿煌／新北報導

一名95歲的獨居阿嬤，去年中發現外陰部有腫塊且疼痛，漸漸會滲血，友人帶她就醫。經切片檢查後，診斷為「佩吉特氏病」，這是一種外陰部惡性腫瘤，醫師評估阿嬤高齡，不宜採取腫瘤切除手術或放射線治療，因此採用「促進免疫反應的外用藥膏」治療，改善她的病情。

台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師王聿農表示，阿嬤塗抹藥膏4週後，腫瘤從原本1公分大小縮小到約0.4公分，病情大為改善，持續使用有機會完全治癒。

王聿農指出，「佩吉特氏病」又稱濕疹樣癌，這是一種常發生在停經後婦女的乳頭及其周圍皮膚的惡性腫瘤，也有少數長在乳頭以外的部位，常為單側性，偶可見於男性。

在外陰部的「佩吉特氏病」十分罕見，發生率僅占所有外陰部癌症中約1%。

外陰部的佩吉特氏病有可能是陰部附近腺體的腺癌細胞，在表皮層水平擴散，症狀為局部癢、痛、燒灼感，外觀和濕疹相當類似，因此常被誤以為是濕疹。

王聿農說，外陰部的「佩吉特氏病」以手術切除為主要治療方式，但因為癌細胞水平擴散的特性，不容易完全切除，以致復發率高達58%，且手術通常採大面積表皮切除，嚴重影響外觀及生活品質。

放射治療常伴隨嚴重的皮膚副作用，像是疼痛、濕性脫屑、過敏反應等，當兩種治療方法都無法執行時，可採取塗抹「促進免疫反應的外用藥膏」替代，並且有機會完全治癒。