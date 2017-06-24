146公斤男心肺衰竭 月減30公斤保命

2017-06-24

記者陳冠備／彰化報導

減重保命！體重一度重達146公斤的男子林順興，1個月前因急促喘息等症狀到衛福部彰化醫院急診，醫師診斷出林男因過胖造成血栓性肺高壓，引起心肺衰竭，甚至併發「急性呼吸窘迫症候群」，隨時有生命危險。

林順興經插管搶救，並且接受鼻胃管餵食低熱量的高蛋白營養品1個月後，體重下降30公斤，生命跡象也暫時恢復穩定。昨天林順興高興表示，重獲新生，出院後會繼續減重。

彰化醫院急重症部長黃伊文指出，林男（41歲）BMI值達56，屬重度肥胖。5月初就醫時氣喘相當嚴重，甚至呼吸困難，下肢水腫發黑，進一步檢查發現血壓低到60mmHg以下，用百分百純氧供氣，血氧度仍不到80%，出現心肺衰竭症狀，評估只剩1成存活率。

初步用抗凝血劑，讓血管擴張，以促進血氧交換，但生命狀況仍不穩定，因此在藥物治療同時，也召集營養室人員進行「減重保命」策略。

營養室主任黃玉如說，營養室每天調配1000大卡的高蛋白液態營養品，透過鼻胃管餵食，並定下每天減重1公斤為目標，一個月後，林男順利減到116公斤，心肺功能也恢復穩定，預計下週出院。

在五金加工廠工作的林順興表示，從小就不愛運動，加上不忌口，國小畢業就將近100公斤，一直到住院前146公斤是最胖的時候，平常三餐最愛爌肉飯。餓時會吃下2個便當，一個禮拜會吃1-2次雞排、炸雞等油炸食物。

林順興說，為了控制體重，數年前曾經花20多萬元買代餐食品，吃了1年減了30多公斤，但停買後體重又恢復，甚至更胖，也造成身體負擔，高血壓、高血脂、高血糖隨之而來，常常感到心肺無力，走2樓就會喘，這次從鬼門關走一遭，出院後會嘗試運動，加入減重班，好好控制體重。