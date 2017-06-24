攝護腺癌轉移骨頭 伸展、甩手竟骨折

2017-06-24

記者陳建志／台中報導

一名林姓男子年初進行伸展、甩手運動時，右上臂肱骨應聲斷裂，男子送醫後，骨科醫師研判不是單純骨折，安排核磁共振和腫瘤指數檢查，赫然發現罹患攝護腺癌末期，並出現骨轉移。

經轉往泌尿科治療病情好轉，斷裂的肱骨未手術也自然癒合，林男十分感謝醫師正確判斷，讓他免挨一刀。醫師提醒，男性朋友若出現排尿不順的情況，有可能是攝護腺出現問題，要儘快到醫院檢查，確認病因，才能早期發現、早期治療。

國軍台中總醫院骨科主治醫師陳彥斌表示，這名60多歲的林姓男子，今年2月底因右上臂「肱骨橫斷性骨折」到醫院急診。林男表示，身體常莫名痠痛，經人介紹進行伸展、甩手的民俗療法，沒想到手臂應聲斷裂。

陳彥斌醫師一聽患者僅是低能量運動就出現骨折，就知道非比尋常，因為就算是骨質疏鬆症患者，一般骨折的部位會出現在手腕、髖部和脊椎，不會出現在骨幹，因此研判林男應是病理性骨折，安排他接受核磁共振和腫瘤指數檢查。

陳彥斌表示，當時僅用夾板外固定骨折部位沒有開刀，林男因急著想工作，對此做法很困惑。加以解釋後林男才接受。

檢查後果然發現攝護腺指數偏高，最後確診已是攝護腺癌末期，並出現骨轉移的情況，因上臂骨頭已被癌細胞吃掉才會出現骨折，立即轉往泌尿科治療，經藥物治療後病情穩定，患者日前再度回診，X光片顯示，當初未開刀固定的肱骨，3個月後已自然痊癒，讓患者相當感謝。

陳彥斌表示，臨床上乳癌、肺癌、腎臟癌、甲狀腺癌和前列腺癌是較易出現骨轉移的癌症，患者若不是因車禍、碰撞或墜落等原因造成創傷性骨折，僅輕微動作就骨折就要有警覺，更提醒若出現體重異常減輕、排尿不順的狀況，有可能是攝護腺出現問題，要儘快就醫，檢查確認病因。