早產兒畢業謝師 大聲說我愛你

2017-06-24

〔記者楊綿傑／台北報導〕發展遲緩或多重障礙兒因先天限制，學習過程比一般人辛苦，因此需要早期療育介入。第一社福基金會昨為將進入幼兒園或小學的早療兒舉辦畢業典禮。出生僅七百公克的早產兒，到三歲還不會說話、走路，經過復健、陪伴後，昨天典禮上代表致詞，大聲對老師說：「我愛你。」

早療兒畢業生進場時都打扮光鮮亮麗，要展現自己最好的一面，但是走得跌跌撞撞。「我愛老師！老師我愛你！」現年五歲的許瑞安是畢業生代表之一，雖看起來與一般幼童無異，卻是歷經長時間循序漸進學習，才能夠講出這幾句，下台時也需要旁人攙扶，再操作助行器緩緩回到位子上。

許瑞安出生時僅七百公克，全身插滿管子，罹患周腦室白質軟化症，主要會導致肢體障礙。許媽媽說，一度擔心會有智能障礙，後來發現認知能力沒問題，在接觸早療後，一步一步復健學習，才逐漸能說話、走路，雖然仍不時跌倒，「那是必經過程，讓他自己學著去控制助行器，解決問題」。

基金會在語言訓練方面先引導瑞安開口發出聲音，再慢慢指導說出疊字詞彙，現在已經能說完整句子，甚至能與人爭論。至於行走，則依據瑞安的個性使用「激將法」，過去瑞安常在媽媽送他到發展中心後離開而大哭，老師就鼓勵他用助行器去追，無形中熟悉使用助行器。

第一社福基金會執行長賴美智說，根據研究，發展遲緩兒在三歲前接受早療，療效是三歲後的十倍。許多孩子經過早療這個階段後，都能夠展現出成效，第一社福從零歲就開始提供相關服務，因此呼籲家長面對有發展障礙的孩子，必須積極面對，儘早向外求助。