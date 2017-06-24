郵資調漲過渡期 無面值郵票將再現

2017-06-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政昨日宣布，共有十四項郵資確定八月一日調整；平信最低資費從五元調至八元、印刷品從三．五元漲至六元、明信片從二．五元漲至五元、掛號費從廿五元變成廿八元。

繼八十年調整郵資時曾發行過一次無面值郵票後，八月起至新面額郵票發行的過渡期間，中華郵政將第二次發行無面值郵票。中華郵政公司發言人藍淑貞表示，新推出的兩款無面值郵票，分別代表平信及印刷品所需最低資費的八元與六元，各發行兩千六百萬枚、三千五百萬枚，都沒有使用期限。新款三元、六元、八元、廿八元等新面額郵票預計十月底前推出。

郵資調整後將不會再有不足一元的零頭費用，藍淑貞表示，民眾手上若只有單張三．五元郵票，中華郵政將吸收五角費用，也就是這張郵票可以當四元使用。

若有3.5元郵票 可當4元用

這波郵資調整中，新聞紙基本資費也從一．二五元漲至兩元、雜誌從一．七五元漲至三元、小包從十元漲至十二元、回執費從九元漲至十五元、回執附掛號費從廿二．五元漲至廿五元。代收貨款費依金額不同，分別調漲廿至卅元、廣告回信手續費從○．四元漲至一元、存證信函存證費從廿五元漲至卅元、欠資手續費每件從五元漲至八元、國內函件逾期保管費逾期第十六日起，每天每件從兩元漲至三元。

中華郵政指出，平均每人每年大約會寄九封信，換算下來，每人每年郵資調整費用僅增加約廿八元。

郵資已廿六年沒變，藍淑貞說，期間物價指數上漲四十五％、基本工資漲九十％；除物價跟工資調漲外，中華郵政因在全台各鄉鎮都有設點，這些成本也為郵政公司帶來很多虧損。從九十二年至今，平均每年虧六億元，去年虧損四．三億元，預估郵資調整後一年能增加八億元營收，郵務可望轉虧為盈。