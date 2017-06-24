葉菜衝破百元 無菜可賣農民也沒賺到

2017-06-24

〔記者廖淑玲、黃建豪／綜合報導〕豪雨不斷，一放晴，菜全爛了，台北市果菜批發交易市場的蔬菜批發均價，從上週二開市起就突破每公斤卅元大關， 昨更高達每公斤卅七．七元，相較兩週前（六月九日）的每公斤廿五．六元，漲幅將近五成，青江菜、芥藍菜每公斤二百元、空心菜、油菜一百廿元、小白菜一百元，連地瓜葉都上看七十元。

北農總經理︰共體時艱 多吃根莖類蔬菜

雲林產地菜農直呼沒菜可賣，尤其是葉菜類，幾乎都青黃不接，西螺果菜市場承銷商說，「有錢也買不到菜」，菜價仍看漲，市場預估約需再半個月復耕蔬菜上市，菜價才會趨緩。甫上任的台北農產運銷公司總經理吳音寧表示，葉菜類禁不住水，現在只能等農民儘快復耕，這段期間大家就共體時艱，民眾可多吃量較穩定的根莖類蔬菜。

昨天台北第一市場蔬果拍賣平均價格每公斤卅八．二元、第二市場卅六．五元，都已衝破農委會的天花板政策，葉菜類全都大漲。西螺果菜市場以空心菜、地瓜葉居多，價格也從前天的每公斤七十元喊到一百元，青江菜、莧菜、小白菜量少價高，一進場就被搶走，每公斤也都破百元，甚至喊到一百廿元，韓國及越南進口的高麗菜，看品質每公斤十七到卅元間。

菜販：菜價低有菜賣不出去 現有錢也買不到菜

菜價節節上漲，平日菜滿為患的西螺果菜市場水菜區，人車都不到平日五分之一，菜農說，沒菜可賣也賺不到錢。供應團膳及大賣場的西螺漢光果菜生產合作社小包裝場昨天也沒菜。

程姓菜農說，原本要收成的菜現在都不用收了，因為全被「老天爺」收走；陳姓菜販無奈地說，前兩個月菜價低迷，有菜賣不出去，如今是有錢也買不到菜，今年上半年賠錢賠到趴。

吳音寧說，目前根據北農公司掌握，六月底小白菜、大陸妹會先出來。北農主秘路全利指出，目前掌握產區農民已復耕，大概經十至十五天，復耕蔬菜量會開始出來，大概七月上旬以後，菜價才會平穩。

前西螺果菜市場最資深行情報導員江禮源指出，若氣候穩定，三個星期後菜價仍高漲不下，就值得主管機關注意有人為操弄之嫌。