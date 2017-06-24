饗食天堂遇駭 暫停網路訂位

2017-06-24

〔記者邱俊福／台北報導〕曾透過網路購買「饗食天堂」餐券或訂位者要小心了！

「饗食天堂」疑因官方網站的網路訂位系統與網路購買餐券系統資料遭詐騙集團掌握，歹徒假冒客服設局，誘騙客戶前往ATM操作，刑事局統計本月十二日至今十多天，受害件數已累計七十一件，被詐金額達六七○多萬元，其中一名被害人就被騙走一九五萬元，呼籲民眾小心。

謊稱誤升VIP扣款 誘人操作ATM騙錢

刑事局表示，歹徒是假冒餐廳及銀行客服人員，按圖索驥打電話給客戶，謊稱因內部作業疏失，誤把客戶會員資料設定為VIP，將從其銀行帳戶自動扣繳八八八○元的升級費用，進而要求前往ATM，依指示操作ATM解除扣款設定，藉此詐財。

其中，高雄市五十歲李姓男子在網路購買餐券後不久，便接獲歹徒來電，先後遭騙往ATM依指示操作，被騙走一九五萬元，為單筆最高的受害人。

業者於六月十三日起全面暫停網路訂位服務，昨天再次發出聲明，強調絕對不會私下通知匯款購買餐券與升級VIP，或到ATM進行任何操作，並於提醒消費者若接獲不明來源的可疑電話，務必提高警覺，也切勿提供任何個人金融資料，若接到詐騙電話，應回報警政署165反詐騙專線。

刑事局表示，此類常見的詐騙手法，以往多半鎖定拍賣購物網站，先盜取民眾交易個資，然後冒充賣場及銀行客服人員打電話行騙，近年來逐漸擴及各類採用電子商務經營的業者，包括英文檢定公司、電影票券訂購網站、函授補習班、住宿訂房網站、旅行社及航空公司，都曾傳出客戶個資遭歹徒盜用行騙案件。

刑事局提醒，賣場及銀行客服不會要求前往操作ATM解除任何設定，且歹徒可能透過竄改來電，佯裝成客服電話，需小心避免上當。