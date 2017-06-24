高中特招剩9校 3663人搶910名額

2017-06-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕高中升學管道之一「特色招生」即將在廿五日登場，今年剩九校、九一○個名額，昨教育部國教署統計，共三六六三名考生報考，預估錄取率廿四．八％，等於每四人就有一人能錄取。

今年少2校、83個名額

教育部國教署組長韓春樹表示，去年特招有十一校舉辦，今年少兩校，名額也比去年九九三名少，特招學校剩基北區的師大附中、政大附中，桃連區有內壢高中、大園高中，台南區也剩五校舉辦（台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中）。

越來越多學校不辦特招，韓春樹表示，特色招生是高中入學途徑之一，法規亦明定機制，教育部會尊重各校需求，只要有人提出申請就會承辦，且目前有辦特招的學校都招生穩定，特招是否走入歷史也還言之過早。

特招其實是一○三年十二年國教剛上路時，與免試入學一同推行的高中入學政策，主要提供各校開設特殊班如語言班、數理班等招收特殊表現學生，除參採國中會考成績作門檻，更額外進行英語閱讀、數學、運作思維能力、國文寫作測驗等。

過去因十二年國教剛上路制度大亂，入學產生「先免後特」、「先特後免」等爭議，特招從第一年有上百校提供一萬五千多名額急縮，如今更呈現參加學校不到十校、名額也不逾千的慘況。