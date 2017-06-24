「老師講的都錯」 台版麻原彰晃砸教室揍教官

2017-06-24

〔記者王駿杰／新竹報導〕五十一歲郭姓男子留長髮、落腮鬍，外型激似策劃東京地鐵沙林毒氣事件的「麻原彰晃」，廿二日晚間他在新竹一所學校上課，疑認為老師教不好，竟大發雷霆將教室課桌椅、窗戶砸個稀巴爛，教官上前制止也被他扁，遭校方報警逮捕；郭男做筆錄時還裝瘋賣傻，不斷倒地裝睡，拒絕回答任何問題，把員警都累翻了，依毀損罪嫌送辦。

郭男造型特殊，濃眉大眼的他留長髮、落腮鬍，無論外型或神韻，都激似一九九五年三月策劃東京地鐵沙林毒氣事件而遭到逮捕的「麻原彰晃」。

郭男在竹市一所學校念夜間部，廿二日晚間上課時，疑對老師授課內容有意見，認為「老師講的都是錯的」，竟發狂將四張桌椅砸毀，又持雨傘怒砸窗戶玻璃，有同學害怕打電話給教官，教官上前制止，也遭郭男持雨傘毆打，最後校方報警，警方將他帶回偵辦。

警方指出，郭男在警所時精神況狀正常，但他全程拒不配合製作筆錄，警方只要提問，他就倒在地上裝睡，員警苦勸半天，只好將他送醫檢查。郭男在醫院打完點滴返回派出所，一見警方要做筆錄，又故技重施倒地裝睡，由於他的身體狀況經消防救護人員與醫院檢查均顯示無異常，警方研判他故意逃避偵訊，依法以毀損罪嫌送辦。

經常上課情緒失控 學校提告毀損

學校老師告訴警方，不清楚郭男的背景與平時職業，只知道他晚上都會到校上課，他以前上課時就經常情緒失控，已經很多次了。郭男砸壞的東西目前尚未估價，學校決定對他提出毀損告訴。