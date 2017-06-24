再不改 新生不唱了 政大新校歌難產

2017-06-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學校歌含有「吾黨」、「革命」等政治與黨國色彩，成立「校歌委員會」檢討，一年半前運作至今、且上網徵詢修改意見，原訂昨校務會議議決，卻又因議事拖延，僅投票通過增修詞句，但如何增修內容，還要留待下次九月會議再議，學生大呼：「再不改，新生都不唱校歌了！」

研擬「革命」改「國家」 「吾黨」改「我們」 兩版本並行

政大前身為前總統蔣中正成立的中央政治學校，校歌是當年由教育長陳果夫填詞，在時空背景下，歌詞有革命、吾黨、三民主義等黨國時代用語，近年轉型正義風潮備受檢討，師生也多次醞釀並提案校務會議討論修改，前年十月學生社團政大野火陣線發動廢校歌連署，校方也成立委員會處理，在昨日再次提案到校務會議討論。

政大校歌委員會日前研擬出修改版校歌，經六十二天蒐集外界意見，如把歌詞中的革命改國家、三民主義改民主法治、吾黨改我們，建設中華民國改維護自由人權等，昨在校務會議建議，保留原歌詞，但新增修訂版，兩版本並行，讓師生各從所愛傳唱。

六小時表決推出增修版校歌 歌詞沒定案

政大研究生學會會長徐子為表示，昨會議從上午十點開始，對校歌提案有諸多爭辯，如歌詞是否包裹處理、投票人數門檻等，校友會有代表仍盼保留舊歌詞，經六小時討論後投票表決，最後五十五票贊成、廿九票反對、一票廢票，同意推出校歌增修版，但歌詞如何修改，仍懸而未決。

政大野火陣線前社長、政治系大三生楊子賢昨也參加校務會議，他說，整整六小時卻沒討論校歌的內容，做出與一年半前一樣的決議，根本是刻意拖延，校歌中的政治意識並非政大所需，年輕學生更反感，呼籲校歌修改應加速，拖越久越沒人會唱。

另，政大校內也保有兩座蔣中正銅像，其處置遷移也引發熱議，今年亦成立銅像處置委員會討論方案，提案朝拆除一座或兩座都拆的方向進行，昨原排入討論，卻因校歌案拖延進度，將一併等到九月新一期的校務會議再談。