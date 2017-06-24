華航年增20億成本 交部次長四喊適可而止

2017-06-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕華航空服員去年罷工至今將滿週年，多個運輸業工會又到交通部，抗議改革跳票、漠視過勞、打壓抗爭。交通部政務次長王國材昨天表示，去年空服員罷工，華航幾乎所有條件都答應，政府已經都讓步了，不應該得寸進尺，他並四度強調︰「真的要適可而止。」

王國材說，去年華航勞資爭議的確處理不好，當時是從上而下的協商，前主管到交通部報告說可以處理，卻忽略員工反對力量，導致罷工成功。這使得後來接手的何煖軒沒有談判籌碼，只能幾乎照單全收。理論上，應該要在談判過程中找到平衡點，外站津貼從二．五美元倍增至五美元實在「給太多」，加上其他訴求，華航每年增加廿億元成本，航空業不景氣下，的確會影響公司營運，員工應該要適可而止。

最不能接受禁搭便車條款

對去年華航罷工所提訴求，王國材說，他最不能接受的就是「禁搭便車條款」，以國道收費員抗議為例，當初有些人配合政府政策選擇轉置、不抗議，交通部很難接受不讓他們享有同樣條件，華航空服員也是一樣，不該讓其他空服員、地勤有差別待遇。他更直指，工會要求讓其他員工搭便車、工會員工外站津貼就要再多一點，訴求完全不合理。

台鐵方面，王國材說夜點費等要求都已經給了，也積極在增補人力，要馬上做到員工排班要求的確有困難，如果員工有馬上就能用的好方案，可以直接提出來。