抗議過勞航班 運輸業工會再上街頭

2017-06-24

華航罷工週年 民航局強調目前航班未逾14小時規定

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空罷工將滿一週年，桃園市空服員職業工會表示，現在空服員仍在飛過勞航班，華航當初七項訴求違約跳票。民航局表示，航空器飛航作業管理規則（ＡＯＲ）中所規定的飛航執勤期間是不得超過十四小時，目前航班都是符合規定。

桃園空服員工會與台鐵產業工會、台汽客運產業工會、長榮航空企業工會、北捷駕駛產業工會等單位，昨天發動逾百人到交通部抗議，將紅水球砸向交通部，象徵勞工在流血。

空服員工會表示，ＡＯＲ是為航空公司開後門，要求修法，明確定義其中的「天災、事變或其他不可抗力事件」，避免航空公司濫用，讓員工僅能在機上輪休卻要連續工作廿小時，應將時間計算單位以曆日取代小時。

民航局表示，用小時計算是國際上通用概念，不可抗力事件也已經定義很清楚，因飛機航程時間固定，從關上艙門後，若碰上雷雨、機場流量管制等，都屬不可抗力因素；最長連續工作廿小時，也是要在機上具備能讓空服員平躺休息空間的國際航線才能延長。

桃園空服員工會理事朱良駿表示，華航ＣＩ○一二紐約航班，將原本落地後四十八小時休息時間降為廿七小時，該航班執勤時間比休息時間長，五、六月都發生超時。此外，更曾發生阿姆斯特丹航線抵達後，空服員無法馬上到飯店休息，累趴在餐廳。

長榮航空企業工會理事長廖以勤表示，長榮也有許多過勞航班，員工超時就拿突發事件當理由通報民航局，事後可免罰，實在不合理。

華航表示，休息時間均符合勞基法及民航局規定，且保證每季排休卅天，年排休一百廿三天都優於勞基法及國內航空業標準。

台鐵產業工會昨天也抗議人力不足，理事長王傑表示，台北車站是全台第一大站，竟然因為人力縮減裁撤服務台，把人力調去值班站長室，夜班售票櫃台只剩兩人賣票。台鐵局回應，台北站擁有多台對號列車與一般列車自動售票機，北部區間通勤多使用電子票證，應該不至於造成旅客不便。