推衛生紙丟馬桶 砸40億改善公廁

2017-06-24

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署推動「如廁後衛生紙丟馬桶」文化，環保署長李應元昨於台北捷運西門站，實地勘查交通場站標語張貼及整潔維護狀況，表示後續將以七年約四十億元的經費，改善各縣市政府所轄五千座公廁，且將先以一千萬元針對交通場站及觀光地區陸續進行診斷，呼籲民眾響應新的環保文化。

各縣市所管轄5千座廁所

李應元說明，四十億元將用來規劃興建或整修各縣市政府所轄五千座公廁，也鼓勵企業認捐或興建有創意的五星級公廁。

環保署環管處長袁紹英指出，馬桶常見阻塞都是因為丟入許多異物，包括衛生棉、保險套、玩具、塑膠製品等。另外，面紙、濕紙巾、擦手紙也不可丟入馬桶裡。針對阻塞狀況，將先編列一千萬元針對交通場站及觀光地區陸續進行診斷。

衛生紙業者舒潔公共事務經理楊永玲則拿出衛生紙產品說，目前外包裝都已有可丟入馬桶的標示，未來也規劃拍攝衛生紙丟入馬桶後的相關影片，讓民眾了解整個沖水過程。

李應元說，廁所周邊的衛生紙自動販賣機，都已更換販賣內容，八月台北將舉辦世大運，到時候有很多外國選手或旅客來台灣，希望民眾都能支持「不濕、不髒、不臭」的運動，把可溶於水的衛生紙丟進馬桶。

環保署昨天也邀請以「馬桶肚量溶得下衛生紙嗎」為題，拿下屏東縣物理科展冠軍的明正國中師生，於現場分享實驗結果，也表揚衛生紙丟馬桶LOGO徵圖比賽的前三名優勝者。