蟲蟲會吃保麗龍 萬年垃圾1天分解

2017-06-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕麵包蟲跟大麥蟲可分解「萬年垃圾」保麗龍，但學界一直未找到其中的關鍵酵素。義守大學生物科技系師生投入三年實驗，解剖蟲蟲的腸胃，找出細菌TM-1等，解決研究卡關問題，原本分解要耗時半年，如今只需要一天，有助未來加速找出關鍵酵素的研究進程，解決保麗龍汙染。

義守大學生物科技系學生郭庭安、唐至龍，從大二開始跟著系上教授劉孝漢投入實驗室研究生物分解保麗龍實驗，挑選麵包蟲、大麥蟲等餵食保麗龍，再擷取其腸道細菌，進而找出「保麗龍分解菌TM-1」，克服研究卡關，成果獲學界肯定。

郭庭安說，大一最初想做化妝品，後來發現同學都研究同樣的東西，感覺沒特殊性，便跟著教授進行保麗龍分解實驗，從養蟲開始，當看到養殖箱中的保麗龍出現小洞，才相信「麵包蟲、大麥蟲真的會吃保麗龍」！

義守生科系教授劉孝漢表示，學界多年前展開分解保麗龍的相關研究，雖然都研究出蟲子會吃，也找出蟲中細菌能直接分解，判斷是細菌中的酵素發揮作用。然而保麗龍屬於油性，即使直接把細菌放上去，都要分解半年、一年，才能看到效果，不少研究者因此卡關。

加快研究進程 有助找出關鍵酵素

劉孝漢表示，過去曾和輔仁大學已退休的教授楊美桂合作，接觸到生物分解技術，四年前也投入相關保麗龍分解研究，和郭、唐兩人也一度卡關。經楊美桂建議添加特殊物質，分解保麗龍的時間從半年大幅縮短成一天，更能進行量化分析，大大增益實驗可行性，目前已將該技術申請台灣與美國專利。未來若進一步研究，就可從細菌中找出關鍵酵素基因，再利用生物科技，複製基因到其他細菌上，例如容易培養的大腸桿菌，就能讓大腸桿菌吃掉保麗龍，進而達成環保目的，讓保麗龍分解實現。