早產寶寶回家 餵奶順暢助生長

2017-06-23

文／黃婉琦

早產寶寶回家時，爸爸媽媽第一個要面臨的問題便是餵奶，寶寶吃得好，有助生長發育及增加免疫力，不可輕忽。

◎餵奶前的準備

餵奶前，可先幫寶寶做口腔按摩來暖身（按摩前請先清洗雙手），由外向內依序為臉頰、嘴唇、牙齦。

按摩力道大小及動作快慢需因人而異，可請教物理治療師。

●臉頰：大人拇指、食指頭在寶寶臉頰處深壓，讓寶寶做出嘟嘴的動作邊畫圓，畫5-10圈。（圖1）

●嘴唇：用大人的小指頭沿著嘴唇在每一停留處按壓畫圓，畫3-5圈。（圖2）

●牙齦：按壓方式與嘴唇相同，每一面牙齦（上下內外）都要按到。（圖3）

◎餵奶的過程

●餵奶姿勢：餵奶時，孩子的頸部勿過度前彎或後仰。拿奶瓶的角度約傾斜45度角，並視奶水的量調整角度，隨時讓奶嘴頭可以充滿奶水，寶寶才不會吸進空氣。

●嘴唇動作：留意寶寶的上下唇要整個包覆奶嘴（從大人的視角看，要能看到上下唇都露出來），若下唇無法完全貼緊奶嘴，大人可輕輕頂住寶寶的下巴做支撐。（圖4）

●挑選適合的奶洞：如果寶寶吸吮耐力較差但呼吸協調尚可，可以選擇圓孔稍大的洞，增加喝奶的效率；如果吸吮力氣尚可（將奶嘴拔出時，會覺得有阻力），但協調性不足易嗆到，則建議選擇圓孔稍小的洞。

●寶寶血氧下降處理方式：若寶寶在餵奶的過程中，唇色變深紫色，可先將奶瓶移開，看其是否能在5-10秒內回復。如果仍無法回復，再摸寶寶的頭部，並呼喚其名字，如果仍未有反應，在確定寶寶口中無奶水後，深壓其腳底，藉此讓寶寶哭泣並換氣。

◎餵奶後的注意事項

若寶寶有胃食道逆流的問題，餵完奶後，建議將其身體擺成傾斜約30度（頭高腳低）。較嚴重者則建議採趴姿，頭轉向一側，並使身體傾斜約30度（大人需在旁照料看顧，同時要注意寶寶口鼻不要被遮住）。

●規律餵奶

建議幫寶寶建立固定的作息時間表，也可以先參考醫院餵奶、洗澡的時間點，等上了軌道之後，再依個別的狀況微調。

出院回家不僅寶寶需要一段時間適應，爸爸媽媽也在調整自己的生活步調，因此多鼓勵自己與寶寶，一天會比一天更好！

（作者為衛生福利部桃園醫院物理治療師）