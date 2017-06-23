電商平台賣有機水果 卻無認證標章

2017-06-23

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議員黃向羣日前揭露「愛上新鮮」電商平台疑似偽造產履標章；昨天再點名SuperBuy市集、好果鄰居、PChome賣商等三電商平台在網路販賣標榜有機、產履的高價水果，實際商品卻無認證標章。北市產發局初步認定疑似有違反「農產品生產及驗證管理辦法」，將約談業者釐清。

北市將約談 最重可罰30萬

黃向羣昨召開「電商詐欺大平台，產履、有機都造假」記者會指出，SuperBuy市集、好果鄰居、PChome賣商「果之家」在網路販賣號稱有機、產履的高價水果，價格是市場行情兩倍。但SuperBuy市集的芭蕉、百香果、金桔、芒果，好果鄰居的芒果，及PChome賣商「果之家」的芒果，實際收到商品時，水果僅以塑膠或網套包覆，並無相關認證標章、也沒QR Code可掃描產履，根本是「假產履」。

黃向羣還說，SuperBuy市集的鳳梨木瓜，好果鄰居的金桔、蘋果、檸檬，在網路上標榜「有機」，但實際商品沒附上有機認證機構、認證字號等，疑似違反「有機農產品及有機農產加工品驗證管理辦法」、疑為「假有機」。

北市產發局農發科長劉永修表示，經比對電商平台資料與實際商品後，初步認定三業者似有違反「農產品生產及驗證管理辦法」，已通知業者將商品下架，並將約談；若產履標示不清，有誤導之嫌，可處六萬至卅萬元罰鍰。

業者改善、商品頁面下架

北市府主任消保官何修蘭則說，依「消保法」規定，消費者可主張退費，但提醒要留存網頁資料以佐證不符之處。

好果鄰居表示，販售農產品有相關證書，農友寄到公司的大包裝也有產銷、有機認證標章，但因會分成小包裝售出，應是這部分做得不完善，已進行改善。PChome賣商「果之家」則已將芒果商品頁面下架。SuperBuy市集則尚未回應。