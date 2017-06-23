消防員傷口碰觸愛滋血液 篩檢才知染病

2017-06-23

〔記者陳薏云、王錦義、林慧琴／綜合報導〕「救護人員的命就不是命嗎？」花蓮救護志工不知情下救援ＨＩＶ愛滋病患者，相關事件引發各界爭議，擁有救護技術員執照的新北市黃姓消防員感慨表示，只要遇到外傷出血狀況，心情都很忐忑，就怕身上有小傷口，萬一患者又未主動告知有ＨＩＶ病情，就更讓人焦慮了，因此每次遇上重大外傷案件返隊後，都會認真清洗雙手，就怕染病。

在二○○六年時，曾有消防隊員救護一名感染愛滋病的煙毒犯時，傷口不慎接觸其血液，直到二○○八年初，出現高燒不退等症狀就醫，經篩檢後才知感染了愛滋；二○一四年也有一名消防替代役男執行救護勤務，沾染到愛滋病患者血液，剛好沾染處有傷口，緊急進行了篩檢、投藥及半年追蹤。

有人自費投藥 有人一直洗手

花蓮縣消防局指出，這名鳳凰志工的案子引起很多的討論，因為現場到處都是傷患噴濺血跡，但傷患完全沒有告知他有愛滋病，救護人員就在一片血跡中執行任務，雖然戴手套，但手臂部位有露出，直到送醫途中詢問病史，病患才透露有ＨＩＶ，當下看著自己身上都是血跡，還真不知該如何是好，手臂有傷口的志工，還自費投藥。

救護人員表示，若按照衛福部要求，救護員到現場後要把每個傷患都當成有傳染病的可能，要遵照「標準防護措施」做自我保護，要穿戴好手套、隔離衣、口罩、眼睛或臉部防護具等裝備，但實務上往往十萬火急，戴著手套、口罩就開始執行救護任務，要每一起任務都穿好隔離衣再出勤，不僅浪費時間，每天上百件救護案件，隔離衣耗材也是一大問題。

穿隔離衣再出勤 浪費時間、耗材

黃員認為病患如能主動告知病情，救護員就會更加小心，「我們也是在救人，卻不算是醫事人員？」黃員坦承很灰心，希望消防署能夠「硬起來」，替第一線救護人員爭取應有的安全保障。

台北市陳姓消防員也說，每次都很害怕大量出血的傷患，「血液其實很髒」，有一次處理女子割腕案件，當時女子手不斷流血，卻拒絕包紮，手還不斷揮舞，導致血液四處噴濺，陳員感嘆：「就算跟我們說有ＨＩＶ，我們也不會差別待遇，也是盡力救援，更不會透露病人個資。」

疾管署副署長莊人祥指出，從二○○七年至今，累計有三○四位醫護及救護人員疑涉愛滋暴露風險，經採預防性投藥，後續追蹤均無人感染。