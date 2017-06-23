黑心豬排肉 裹漿粉過期2個月

2017-06-23

〔記者吳亮儀、何玉華／綜合報導〕又見過期黑心食品！衛福部食藥署和檢調稽查位在屏東縣的「吉富食品公司」，現場查獲過期的「裹漿粉」，來生產「爆漿檸檬豬排」，現場就封存一百多公斤原料和產品。

稽查人員發現，這些原料今年四月十二日就已過期了，但業者仍繼續拿來生產，目前確定生產了「爆漿檸檬豬排」共七批、約六四七公斤。

吉富生產647公斤 供貨早餐店

食藥署南區管理中心主任劉芳銘說，這件案件是民眾檢舉，「吹哨條款」又奏效；現場已經封存過期原料裹漿粉約五公斤，還有一一○公斤的爆漿檸檬豬排，據了解約有五三七公斤已經流入市面，分別流入新北、台中、彰化下游業者，已要求全面下架回收。

新北市衛生局食品藥物管理科科長劉君豪表示，經追查流向土城一家中盤商，主要供貨給早餐店，目前回收一四○公斤，並全數退回屏東。

民眾檢舉 吹哨條款又奏效

劉芳銘說，裹漿粉原料保存期只有六個月，但業者在四月十六日到六月六日生產的七批「爆漿檸檬豬排」，仍繼續使用這些過期原料，提醒民眾若購買到這款商品，注意一下製造日期，若有購買到可辦理退貨。

過期產品對人體危害如何？劉芳銘說，這些裹漿粉剛過期，品質、健康疑慮比較小，但仍有一定風險，也可能造成風味改變。不過產品流向哪些地方，食藥署則未多作說明。

根據食安法規定，調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品，應沒入銷毀，並可開罰六萬元到兩億元罰款。