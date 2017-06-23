好消息！福衛5號8月下旬升空

2017-06-23

〔記者吳柏緯／台北報導〕經歷多次延宕，台灣第一顆自主研發衛星「福衛五號」終於要升空了。負責發射的美國太空探索技術公司（SpaceX）近日通知國研院已做好發射相關準備，國研院也於近期陸續對學界、立法委員等寄發發射觀禮的邀請函。由於福衛五號過去有多次發射時間跳票狀況，這次邀請函上罕見地並未寫上確切的發射時間。據知情人士指出，發射時間就在八月下旬。

為期5年大地監測 提供國土安全

造價近卅七億元的福衛五號升空後，將延續福衛二號，繼續進行為期五年的大地監測任務，每兩天通過台灣上空一次。遙測影像除可用以防災勘災，還可提供國土安全、環境監控、科技外交、科學研究等用途。

SpaceX通知國研院做好發射準備

福衛五號原定二○一五年升空，期間因故多次延後。最近一次排定發射升空時間原定去年十月，不料去年九月，SpaceX進行以色列通訊衛星發射任務的靜態點火測試時發生爆炸，停止所有發射任務，連帶影響福衛五號發射時程。隨著今年SpaceX重啟發射任務，也傳來福衛五號發射期程排定好消息，國研院因而於近期陸續寄發發射觀禮邀請函。

知情人士證實，SpaceX已於日前通知國研院，福衛五號的發射時間排定在今年八月下旬。按照合約規定，福衛五號至少要在發射前四十天送抵美國，國研院近期已著手運送準備工作。

由於過去多次更動時間，國研院這次特別謹慎，對確切的發射時間三緘其口，連邀請函上都未註明發射日期。國研院昨強調，等收到SpaceX的正式書面文件後，會向國人宣布發射日期。

任務完成後再與SpaceX商討展延賠償

福衛五號預定將從美國西岸的范登堡空軍基地升空，依合約規定，若發射逾期，每月罰款為合約金額的一．二五％，最多罰八個月，雙方各自擁有六個月展延期，展延期內並不算違約，不過展延期已在去年八月到期。太空中心副主任余憲政指出，目前希望儘快將福衛五號發射升空，待任務完成後再與SpaceX商討賠償事宜。

這次帶著福衛五號升空的獵鷹九號火箭，外殼除印上「臺灣」字樣與政府部門、協力單位的標誌外，由蘆洲成功國小學生朱嘉尹創作，以台灣藍鵲、台北一○一等台灣意象拿下「福衛五號全國兒童徵圖比賽」的首獎作品，也將印在火箭上，伴隨福衛五號升空。