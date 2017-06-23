台灣黑熊嬉戲 鏡頭全都錄

2017-06-23

沒錯，「熊」真的喜歡吃蜂蜜！玉管處南安管理站保育巡查人員，在玉山國家公園瓦拉米園區發現諸多「熊」蹤，有的爬上樹幹嬉戲、覓食；有的冒險挖掘山壁上的蜂巢，準備飽餐一頓，甚至捕捉到小熊與母熊重逢的團圓畫面，不但讓人看到台灣黑熊母愛的一面，影像也印證熊真的愛吃蜂蜜。

玉管處表示，瓦拉米園區堪稱是台灣黑熊最多的棲地，以往在高山想要看到黑熊都可遇不可求，如今熊吃蜂蜜地點距瓦拉米登山口僅1.7公里左右，代表保育有成，但也意味人熊不期而遇的機率愈來愈高，山友上山時須留意。

（記者謝介裕、花孟璟）