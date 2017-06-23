今年最熱 台東焚風昨飆到37.8度

2017-06-23

〔記者蕭玗欣、楊綿傑、林筑涵、陳賢義／綜合報導〕高壓持續增強，又有西南風加持，昨日台東大武中午十二點十一分飆出卅七．八度高溫，刷新今年全台最高溫紀錄，包括嘉義、台北、板橋及永康雖都未改寫紀錄，也都有三十五度以上高溫。氣象局提醒民眾要適時補充水分，預防中暑。

台東連日高溫不斷，昨日上午十時半開始颳起焚風，平均溫度超過卅六度，中午十二點十一分甚至飆出今年最高溫，居民閃無路，紛紛躲進陰涼處納涼、或待在房子裡吹冷氣，街道人車稀少，就連狗貓都消失無蹤。

熱死啦 馬路都可把雞蛋煮熟

「熱死人了，燒滾滾的柏油路面都可把雞蛋煮熟了。」大武村民邵珠妹說，上午十點半過後，左右鄰居根本沒有人敢外出，中午更是熱得快發昏，才狠下心來開冷氣。

氣象局表示，未來一週全台都是高溫炎熱的天氣，大台北、宜蘭及花蓮地區容易出現短暫雷陣雨，山區也有局部雷陣雨發生機率。氣象專家彭啟明也提醒，未來七到十天，都持續高溫悶熱，中午高溫各地都有卅三到卅五度，山區有零星短暫雨勢，外出要防曬防中暑。

全台炙熱高溫，昨日下午一度傳出核三一號機因冷凝器真空度變差的故障事件，機組被迫降載至卅五％而進行檢修。原能會表示，昨晚已完成止漏作業，同意機組可逐步升載發電。

台電表示，昨最高用電量為三四五一．五萬瓩，創今年用電亞軍，預估未來一週用電將較本週略升。因日前核二、核三相繼歸隊，加上上週雨勢挹注，水力機組發電量近滿載，同時昨日太陽高照，光電最高發電量約七十四萬瓩，電力系統維持黃燈燈號。

台電預估，下週上班日用電量較本週略升至三五○○萬瓩，電力系統燈號亮出黃燈，備轉率預計同樣可維持六％以上。