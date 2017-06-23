學生讚好玩療癒 學校多未禁帶

2017-06-23

〔記者蔡亞樺、陳昀、周敏鴻、蘇孟娟、方志賢／綜合報導〕從國外紅到台灣的指尖陀螺，台灣小學生也瘋狂，北市小學校園曾發生學生玩指尖陀螺時，飛離手中，衝向站在一旁的學生腳踝，劃出一道深深的傷痕，台北市有學校因此禁止學生攜帶指尖陀螺到校。多數縣市小學沒有禁止學生帶指尖陀螺到校。

北市光復國小學務主任陳冠燁說，會規勸學生不要玩，倒是沒要求禁帶，目前未發生學生誤食或受傷事件。

北市日新國小學生異口同聲說：「指尖陀螺很好玩、很療癒！」但一名女學生說，不久前有同學玩手中的指尖陀螺玩到飛脫，導致一旁同學腳踝受傷流血，學校因此要求不能帶來學校。

北市教育局科長劉姿君表示，不會針對單一用品禁止攜帶進入校園，但會宣導非教學、學用品不應該帶來。

桃園青溪國小學童蕭元皓、廖宥嘉說，「指尖陀螺」價格從數十元到幾千元不等，便宜的大多是塑膠材質、容易摔壞，價格昂貴的是鋁合金材質，轉起來比較滑順，機關、玩法也多，但沒有聽說過受傷的案例。

台中市極盛期在下課時分，各班三分之一到二分之一的學生人手一個陀螺，也有人連上課也偷玩，老師都要求集中收到學務處保管，但近一、兩個月來，學務處集中保管盛況不再，指尖陀螺風潮明顯退燒。

跟抓寶熱很像 流行過自動退燒

高市教育局國小科長劉靜文指出，「指尖陀螺」現象與過去「抓寶」很像，可能流行一陣子就自動消退，教育局會請各學校多加宣導，避免微小零件脫落造成危險。