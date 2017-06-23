超夯「指尖陀螺 」頻傷人 美民團：十大危險玩具

2017-06-23

〔編譯陳正健、記者黃佩君／綜合報導〕全球孩童近來瘋迷療癒玩具「指尖陀螺 」，台灣也追隨這股風潮。不過，美國消費者監督組織「世界反對危險玩具」（WATCH）二十一日提出警告，「指尖陀螺 」的零件容易掉落，可能導致孩童吞食，名列「夏日十大危險玩具」。美國「消費者產品安全委員會」正調查該玩具造成的多起意外事故，建議家長讓幼兒遠離這種玩具，較大的孩子則應警告他們不要把玩具放入口中。

全球孩童新寵 美警告危險性

「指尖陀螺」被喻為「減壓小物」，對自閉症、注意力缺失（ADD）與注意力不足過動症（ADHD）學童有所助益。然而，美國近期兒童噎傷案例頻傳，部分老師也在課堂上禁止這種玩具。

今年五月，德州一名婦女在社群網站上警告其他父母，她的十歲女兒誤食陀螺軸承卡在食道，進行手術才把零件取出；不到兩週前，奧勒岡州一名婦女也在網路上分享她五歲兒子的噎傷案例。

對此，「世界反對危險玩具」主任史瓦茲（James Swartz）在報告上指出，父母應留心「指尖陀螺 」之危險，可能導致悲劇或致命後果。

美國臨床心理學家安德森（David Anderson）則認為，所謂「指尖陀螺 」有助減壓、過動症或焦慮問題之說，欠缺確切的科學證據。以為靠玩具就有療效，可能讓病患或家長忽略真正有效的干預治療。

玩具商「Learning Express Toys」已在公司網站上警告，「指尖陀螺 」恐造成噎傷危險，建議十二歲以上兒童使用。

其他被點名的危險玩具包括甚受青少年喜愛，卻曾持續傳出火災、孩童死亡等意外的懸浮滑板（Hoverboard）、塑膠兒童泳池、充氣蹦蹦屋（Bounce Houses）與後院彈跳床（Backyard Trampolines）、未附馬達的踏板車（Non-motorized scooters）、鋒利的玩具刀劍以及強力噴射水槍等。

標檢局︰選擇檢驗合格商品

經濟部標檢局表示，指尖陀螺為應施檢驗商品，檢驗重點包括塑膠是否含有重金屬塑化劑、是否有未完全固定的細小部件、會造成傷害的銳邊尖端等，確定安全後，才會給予商品檢驗標識，呼籲民眾購買時應注意包裝上是否貼有商品檢驗標識，在網路或夜市等地購買時更須認清，以保障兒童安全。