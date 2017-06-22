子宮頸閉鎖不全 她臥床安胎70多天產女

2017-06-22

記者方志賢／高雄報導

33歲的郭小姐接受試管嬰兒治療，懷孕23週時，發現子宮頸閉鎖不全，羊膜囊整個突出子宮頸口外。為了保住胎兒，接受子宮頸環紮後，臥床安胎70多天，吃喝拉撒睡都在床上，34週警報解除，36週產下2400多公克女嬰，母女均安。

高醫產科主任詹德富表示，子宮頸閉鎖不全是指懷孕中期後，在沒有子宮收縮狀況下，子宮頸自發性擴張，羊膜囊掉入陰道內，導致破水，進而產出胎兒，通常在懷第一胎後，發生早產狀況才會被發現。

詹德富建議，孕婦可到婦產科，接受超音波測量子宮頸長度，若長度小於2.5公分，則為子宮頸閉鎖不全的高風險群，可適時接受預防性子宮頸環紮手術治療。若不幸有明顯子宮頸擴張及羊膜囊突出狀況，經評估後，可進行搶救式子宮頸環紮手術，有效延長妊娠週數，增加胎兒存活率與減少併發症。

郭小姐婚後遲遲未懷孕，接受試管嬰兒治療後，才順利懷孕，沒想到懷孕23週時，察覺陰道濕濕的，疑似漏尿，就醫接受超音波檢查發現，子宮頸已開8公分，且陰道有沙漏狀的羊膜囊突出，因胎兒僅23週，緊急轉送高醫婦產科處理。

詹德富表示，郭小姐到院時，羊膜囊突出於子宮頸外，並掉進陰道中，若沒有及時處理，可能會造成早期破水、生產，生出極度早產兒，存活率低。孕婦堅持繼續懷孕，他小心翼翼把羊膜囊推回子宮內，再施以子宮頸環紮術，把子宮頸綁緊，防止子宮頸口再被撐開。

郭小姐說，術後在醫師要求下，臥床安胎70多天，吃喝拉撒睡全在床上解決，過程非常辛苦，但為了孩子，再苦也要堅持下去，所幸有圓滿結果，她安胎到34週後，返家待產，36週產下健康女寶寶，也圓了當媽媽的願望。