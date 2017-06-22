8年前評估只能活半年／老婦積極治療 成功抗肝癌

2017-06-22

記者林惠琴／台北報導

70歲的黃女士有Ｃ肝帶原，8年前健康檢查意外發現罹患肝癌，肝臟上長了6顆腫瘤，最大顆6公分，經評估無法開刀，壽命恐怕只剩下半年，但她積極接受治療，別人介紹的不明偏方一律不理會，只乖乖聽醫師的話，並保持心情愉悅，結果照常出國玩了10多次，甚至腫瘤變小，現在僅需追蹤即可。

黃女士說，第一時間聽到罹癌消息時，難過得流下眼淚，但那也是生病後唯一一次掉淚。她並沒有一直陷在悲傷中，反而很快振作起來，前後經歷多次栓塞、電燒與標靶藥物療程等，在抗癌多年後，如今腫瘤已明顯縮小，胎兒蛋白也獲得控制，目前病況穩定。

台北市立萬芳醫院消化內科主任吳明順表示，國內每年新診斷的肝癌患者約1萬人，每年肝癌病逝者約8000人。

壢新醫院血液腫瘤科主任歐偉仁指出，國內肝癌患者通常是因為慢性肝炎演變成肝硬化，進而罹癌。由於肝癌早期沒有症狀，若是腫瘤長在肝臟表面，可能會有脹痛感，但往往病人求診時，多是腹痛難耐而就醫，已經出現疲倦、食慾不振、體重減輕、下肢水腫、腹水、黃疸、腦性肝病變等症狀，也代表進入晚期了。

吳明順強調，目前治療肝癌的方法包含：手術切除、肝臟移植、射頻電燒、栓塞、標靶藥物與免疫療法等，會視患者的肝功能與腫瘤大小、數目、位置、轉移與否等情況評估。

歐偉仁提醒，由於肝臟沒有神經，大部分肝病患者沒有自覺，因此要早期發現肝癌的最好方法，就是定期追蹤檢查。檢驗工具像是腹部超音波、血中胎兒蛋白檢驗、腹部電腦斷層、腹部核磁共振掃描、血管攝影等。