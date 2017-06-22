高中生合力減重 80人享瘦109公斤

2017-06-22

記者林彥彤／台北報導

高二的王同學熱愛喝含糖飲料以及吃鹹酥雞，身高180公分，體重曾一度重達103公斤。為了變瘦，他曾改喝新鮮果汁以取代含糖手搖飲料，不過效果不佳，直到參加學校減重課後，重新調整飲食習慣，並配合規律運動，短短的2個半月，成功減掉16.2公斤。

如今王同學穿原本的制服褲，褲腰明顯變鬆，約可放進一個拳頭寬，昨天他說：「瘦下來，比較有自信。」

內湖國泰診所營養師張斯蘭指出，許多高中生愛喝含糖飲料，及吃油炸物等，以致肥胖問題嚴重，診所日前走入校園開辦減重課程，針對80名體重過重的高中生，教導正確的食物營養觀念，並以時下年輕人常用的通訊軟體LINE交付學生健康的飲食任務。

張斯蘭表示，健康任務包括：以無糖豆漿取代含糖飲料、以蔬菜蛋餅取代火腿蛋餅等，完成的學生就會回傳照片。另外，再搭配一星期至少一小時的有氧運動課程，總計參加的80名同學合力共減重109.5公斤。

張斯蘭說，減重過程中發現許多學生對於食物熱量、含糖的多寡認知不夠。例如一杯330CC的柳丁汁可能是由8顆柳丁現榨出來的，一顆柳丁的含糖量是15克，但成人每日攝取含糖量應在50克，所以喝一杯柳丁汁的含糖量就會嚴重超標。因此透過食物衛教，加上LINE群組力量，可以重新調整學生飲食習慣。

張斯蘭提醒，已成功減重的同學需繼續維持正確的飲食習慣才可避免復胖。建議避免攝取含糖飲料，糖分一天攝取不超過20至25公克，以及一天吃兩份（一份即一碗份量）蔬菜量。最重要的是一定要持續有規律運動的習慣。