師踹學生記過太輕？家長憂不利客家戲

2017-06-22

〔記者吳柏軒／台北報導〕客家戲知名小生、台灣戲曲學院教師李菄峻飛踹女學生行為曝光，校方做出懲處。有家長發現學校只記李師一個大過，憂心懲處過輕，李師繼續授課，將影響校譽與客家戲發展；校方則回應，已請律師、心理師評估，並召開不適任教師評議會，確定李師未達解聘程度。

校方：評估後確定不解聘

李菄峻有「客家戲曲王子」之稱，在台灣戲曲學院任教，五月被家長踢爆，在課堂上對一名女學生飛踹五下以致倒地，還有拍頭、打巴掌等不當體罰，影像曝光震驚外界，李師哽咽致歉，校方也啟動教評會程序處置。

但該班的學生家長再爆料，指稱校方只給予「記一大過」處分，質疑李師演戲雖好，但品行不佳，若持續任教，恐不利學生及校譽。

戲曲學院主秘王學彥表示，校方已開過懲處會議，認定李師的行為是體罰，依校內規定辦法記一大過，也召開不適任教師評審委員會，有家長代表、律師、心理師、人事室主任等與會，其中律師就法律觀點，心理師則訪問學生、老師等，最後認定李師未達不續任標準。

王學彥強調，已先把李師跟被體罰學生的班級排開，不再擔任其教學工作，而且也有家長希望李師繼續任教，被體罰學生及家長也都支持。

但投訴家長反駁指出，被體罰的學生家境較弱勢，母親事發後一週才被通知到校處理，呼籲校方應顧及學生與家長的真實情況。記者昨日截稿前，尚無法取得李老師的回應。