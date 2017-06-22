董事會金援 亞太技院減生續招

2017-06-22

〔記者林曉雲、許展溢／綜合報導〕苗栗縣私立亞太創意技術學院原本面臨被教育部勒令停招的退場危機，教育部技職司司長楊玉惠昨天表示，董事會已經拿出一筆錢，解決該校的財務危機，因此教育部決定新學年讓亞太技院繼續招生，但師資及教學品質仍待改進，因此扣減該校一○六學年的部分招生名額。

校方指出，完全沒有收到教育部任何通知及公文，也不知道招生名額會被扣減多少，因此無法回應。

亞太去年底提出改善計畫，被教育部認定不合格，今年三月再發函亞太技院，要求四月底前重新提出有效的改善計畫，包括確實改善教學品質、師資專長及人數不足等問題，否則將勒令全面停招。

楊玉惠昨表示，亞太董事會已先解決目前的財務危機，因此教育部同意該校可以繼續招生，但也要求學校須對系所重整要有更全盤且長程完善的規劃。

永達未定案 教部挨批放水

至於早自一○三年就遭勒令停招的屏東永達技術學院，轉型或退場遲遲未定案，教師資遣等問題也遲遲無法善後，近期又傳出擬改辦文教基金會，引發高教工會批評，質疑教育部根本是放水、要再給永達三年寬限期。

楊玉惠昨則澄清，先前只要求停招學校在三年內「提出」改辦計畫即可，何時完成則無期限，因此教育部在今年一月修正規定，更明訂私校停辦後，應於三年內「完成」恢復辦學、新設私校、與其他學校合併、改辦其他教育、文化或社會福利事業等，亦即退場或轉型須在三年內完成，以永達為例，若三年未完成轉型或退場，就可依私校法勒令清算解散。

修法後 三年內須退場或轉型

楊玉惠表示，教育部已訂定「私立大專校院轉型及退場條例草案」，未來專案輔導學校的設校基金及不動產應進行信託，並加派公益董事及監察人至學校法人，以監督學校校產使用情形，且停辦學校如未在三年內完成轉型就須退場，即使債務清償後有結餘，也不可能分給私校董事。

楊玉惠並指出，目前教育部列管專案輔導的大專約有十校，年底將公布全國各大專校院的全校註冊率，待轉型退場條例草案完成立法後，教育部會公布列管名單，希望各校更積極尋求轉型。