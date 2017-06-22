60組獨立遊戲團隊 月底來台參展

2017-06-22

〔記者吳柏緯／台北報導〕全台灣規模最大的獨立遊戲開發盛會—台北遊戲開發者論壇（TGDF），自去年起首度規劃「Indie Space獨立遊戲空間」，提供國內外獨立製作的遊戲參展與曝光機會。去年第一次舉辦就吸引了包含《返校》在內廿多個遊戲團隊參加，由於成效不錯，口耳相傳，今年報名參展的團隊已高達六十組，將於六月卅日登場，來自台灣、中國、菲律賓與馬來西亞的團隊將展出各自的遊戲作品。

TGDF執行委員楊智傑說明，台灣有許多人投入獨立遊戲製作，也誕生不少好的作品，但是礙於時間與金錢等限制，無法赴國外參展、曝光或是行銷，也連帶失去了推廣或發行的機會。TGDF將邀請多位知名實況主在現場實況這些參展的遊戲，以另類的方式增加曝光度。

除了曝光度不足，獨立遊戲還要面對主流或商業遊戲競爭的問題。楊智傑說，消費者選購遊戲時仍偏好挑選知名遊戲公司製作的作品，進而壓縮到獨立遊戲的機會。因此盼透過這個活動，讓好的獨立遊戲能被看見，打造成台灣最具代表性的獨立遊戲展。

此外，展場也規劃商業媒合的相關活動，盼能替好遊戲找到資助者。去年廣受好評的HTC VIVE體驗活動，今年也將持續進行。楊智傑說明，越來越多團隊設計虛擬實境（VR）遊戲，透過此一活動，遊戲團隊可以在現場測試自己創作的遊戲，甚至有商業化的可能。