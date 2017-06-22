設定「超級省電」模式 智慧手機也能撐10天

2017-06-22

〔記者陳炳宏／台北報導〕日前一名男子在山區失蹤卅五天，靠２Ｇ手機向外求援獲救，在智慧手機普及的時代，許多人都認為不可思議，中華電信執行副總林國豐昨天表示，許多Android手機都有超級省電的設定，只要知道設定密技，加上登山非必要時不要開機，即使智慧手機，電力也能撐超過十天。

登山非必要別開機

林國豐說，在訊號不佳地區，求救應該用簡訊，只要手機有GPS定位功能，透過如「My GPS Corrdinates」等定位App，取得座標後，即使是微弱訊號區，一樣可以透過簡訊發送座標，收到的親友可以很精準的知道你的經緯度位置，一點開就會立即開啟地圖，顯示所在位置。

求救應該用簡訊

林國豐表示，這次事件是在六月十四日接獲行政院國家搜救指揮中心及花蓮消防局災害搶救科通報，李姓民眾獨自登山，隨身攜帶的GPS也因暴雨被溪水沖走，失蹤卅天後，以攜帶的無定位功能２Ｇ手機求救。

林國豐指出，中華電信配合緊急救援，透過發話號碼查報最後通話的基地台位址，並借調２Ｇ手機供救援人員使用，藉由啟動「2G TA」功能協助定位，只要一座基地台就能確認手機在基地台哪個方向，即使在郊區，誤差也不會超過五百公尺，最後順利找到李姓民眾。

有GPS定位更精確

林國豐說，如果有GPS定位透過簡訊傳送，更有效率、精準，不用擔心通訊時訊號太差傳不出去；曾經有台電員工在連山上遭蜂螫，後來就是傳送GPS座標求救成功。

林國豐強調，中華電信２Ｇ訊號在山區本來就不差，雖然六月底２Ｇ執照就到期，但民眾不用擔心，因為中華電信３Ｇ、４Ｇ的九百頻段訊號，在山區、偏鄉訊號涵蓋會更好上一成以上。