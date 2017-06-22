全國首座 電競基地進駐高雄

2017-06-22

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕電競界年度大事《英雄聯盟》亞洲對抗賽，下月六日起在高雄展覽館展開為期四天的大戰，爭奪亞洲第一的頭銜；高市府除全力支持賽會外，更宣布與台灣電競聯盟合作，將於流行音樂中心設立全國第一個電競產業基地，用實際行動支持電競產業在高雄發展。

《英雄聯盟》亞洲對抗賽下月開打

《英雄聯盟》是款線上遊戲，由玩家扮演召喚師，在虛擬的網路空間中操控具有獨特能力的「英雄」，與電腦或真人玩家控制的角色進行五對五對戰，一方只要摧毀對方的主要基地「主堡」，就算贏得勝利。

根據統計，全球有超過六千七百萬的玩家，每個月至少玩一次《英雄聯盟》，每天上線的玩家超過二千七百萬；台灣隊伍「台北暗殺星」曾在二○一二年十月擊敗來自南韓的Azubu Frost，奪得全球總決賽冠軍並贏得一百萬美金，接下來四年的賽事都是由韓國隊伍奪冠。

台灣、南韓、中國三大賽區所展開的亞洲大戰，不但是世界實力最堅強的電競大賽，也是首次有高層級的賽事在高雄舉行。市長陳菊表示，高雄支持電競產業發展，也即將在流行音樂中心成立全國第一個大型電競產業基地，深耕高雄電競產業、培養電競產業人才、培養高雄在地選手，讓高雄成為發展電競產業的指標城市。

提供獎勵投資補助 協助產學合作

高市經發局長曾文生指出，電競產業到高雄投資，除了既有的在地聘僱人員薪資、利息、房地稅金減免等獎勵投資補助之外，針對人才媒合聘用等，也會協助媒合產學合作。未來相關產業朝向體感娛樂發展，也將結合前瞻計畫，針對體感娛樂研發、應用及場地試煉等提供配套的支持與補助。

台灣四隊力抗中、韓 努力爭冠

台灣電競聯盟董事長徐培菁除了感謝高市府的大力支持，更進一步說明，此次代表台灣出賽的四支隊伍閃電狼、ahq、J Team和M17都是身經百戰的一時之選，希望在四天的賽事中有穩定的表現，力抗南韓、中國兩大強權，將冠軍獎盃留在高雄、留在台灣。

《英雄聯盟》全程賽況透過多語直播向全世界傳送，為響應賽事，一卡通公司也推出賽事專屬票卡。主辦單位更與高市府合作，精心製作賽事主題輕軌列車，這也是高雄輕軌自營運以來第一次的車廂全包覆嘗試，期望玩家及選手充分感受高雄市對電競運動的熱血支持。