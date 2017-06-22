麻豆查獲密醫 88歲還在看診

2017-06-22

水桶裡都是打過的針筒

〔記者楊金城、王涵平、吳亮儀／綜合報導〕騙很大！台南市衛生局會同警方五月廿二日在麻豆查獲八十八歲任姓密醫，隱身在民宅的「診所」專治酸痛，生意非常好，水桶裡都是打過的針筒，也不知有無落實消毒，讓人頭皮發麻。

任嫌供稱，他是醫學院「專科」畢業，曾任「軍醫」，在麻豆地區看診十多年。

違反醫師法 最重判五年

麻豆警分局訊後將任嫌移送法辦，醫師法第廿八條規定：「未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科新臺幣卅萬元以上、一百五十萬元以下罰金。」

南市衛生局副局長林碧芬說，任姓男子未申請開業執照、執業執照，也沒醫師證照，其看診行為已涉及醫療業務，違反醫師法第廿八條規定。

衛福部醫事司長石崇良說，近年已經很少遇到密醫的情況，這已算刑事犯罪，最高處五年徒刑，算是相當重的刑度。

替病患打針 當場被查扣

衛生局日前接獲民眾檢舉，任嫌藏在民宅內的「診所」沒有招牌，生意卻很好，不少長輩口耳相傳任嫌的「醫術」不錯，雖然沒有健保，但收費只有三百元，紛紛上門求診。

稽查小組五月廿二日突擊稽查，當場查獲未具醫師資格的任嫌，替民眾打針、給藥治療疼痛症狀，現場查扣多項藥品與注射器材，在場還有多位等候治療民眾。

任姓密醫陳述在自宅從事看診及開立處方行為已十多年，每次收費三百元。衛生局呼籲，民眾就醫應尋求合格醫師，確保自身安全，避免發生嚴重感染、併發症或醫療糾紛時，雙方責任難以釐清，求償困難。