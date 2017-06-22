頂新劣油案開庭 檢辯「下架」攻防

2017-06-22

〔記者楊政郡／台中報導〕台中高分院昨審理頂新劣油詐欺案，傳喚產品遭波及下架的受害廠商乖乖食品、味王食品出庭。魏應充辯護律師楊玉珍、盧永盛開口就說：「我是吃乖乖長大的。」指控此案是衛福部草率的下架決策，頂新也是受害人，日後可能變成有史以來最大的國賠案件！檢察官則反駁，衛福部要求下架有憑有據，不可能成為國賠案。

乖乖、味王兩受害公司出庭

台中高分院合議庭昨傳喚兩被害人乖乖食品、味王食品公司，他們是相關商品使用強冠豬油被食藥署下令下架，後來改採購頂新豬油，可是同年底又再爆頂新劣油案，連續受到雙重打擊，損失難以估計。

乖乖食品已在台北向頂新等提起損害賠償告訴，味王公司則因仍有預扣貨款（頂新仍未請款），要等頂新有請款再行抵扣或提起訴訟。

這兩位「被害人」都指，是衛福部要求下架產品，才知頂新豬油有問題，他們強調公司有品管，採購豬油也都有相關檢驗合格，不知道頂新的油問題出在哪裡？

辯護律師︰我吃乖乖長大的

頂新辯護團也立即大反撲，辯護律師楊玉珍說，她就是吃乖乖長大的，乖乖公司品管嚴格，他們進貨後，逐批檢驗認為頂新的油沒問題，才把油進入生產線。衛福部還沒有檢驗出有任何問題，就下令食品下架，頂新也成為最大被害人。

蒞庭的公訴檢察官指出，衛福部拿到越南官方文件，證實大幸福只生產飼料用油，根本沒有生產可供人食用的油脂，所以直接下令相關產品下架，絕對有依據，不可能有國賠事件，這是律師在打高空。

檢察官︰衛部令下架有依據

檢察官指出，有關頂新公司油脂，包括已經精煉過的，含有害人體健康的四種不飽和醛類化合物，可致癌等的雜環胺（Has），及可致動脈硬化等的膽固醇氧化物，都比其他市售的油高出許多，其中有高出數十倍或百倍以上者，甚至高於強冠公司的劣質油數倍以上。雖非衛生主管機關規定須檢驗項目，但可以佐證頂新公司的油脂，確實比其他市售品牌的低劣。