賣無水石膏做豆花 老闆判刑6月

2017-06-22

一審無罪 二審改判有罪 永昌化工罰金三百萬

〔記者項程鎮、張安蕎／綜合報導〕永昌化工負責人周德永將原本未獲食品添加許可的「無水石膏」賣給下游廠商，製造豆花等食品，一審判無罪，上訴後判決逆轉，最高法院維持智慧財產法院見解，改依違反食品安全衛生管理法中的假冒罪，判周男六月徒刑、可易科罰金十八萬元，永昌化工科處罰金三百萬元，全案確定。

本案源起新北市盧佳食品被爆使用工業級無水石膏，檢警追出上游的永昌化工涉案，將查扣的硫酸鈣（俗稱石膏）送驗，發現含有鋁、硼等金屬成分，後來還衍生立院修法除罪化，及新北地檢署檢察官黃孟珊質疑綠委段宜康介入修法和司法個案，導致雙方互槓等爭議。

偽印食品添加物許可證

檢方指出，一○二年起，現年七十六歲周德永從中國進口每包廿五公斤裝的無水石膏，刻意分為內外包裝蒙騙，外包裝印有「食品添加物許可證字號」等，賣給下游業者詐騙得十四萬餘元，檢方依違反食安法中的「販賣假冒經核准的食品添加物罪、商品虛偽標記」和詐欺等罪起訴。

一審新北地院認為，永昌化工販售的無水石膏是食用級，價格比我國已核准的添加物二水石膏高，且無水石膏與二水石膏僅水合程度不同，周男雖使用內、外兩層包裝，是為了防潮，並非欺瞞下游廠商，加上無法證明無水石膏危害人體健康，因此判周無罪。

二審智財法院認為，永昌於八十九年間，向原行政院衛生署申請食品添加物「硫酸鈣」查驗登記時，已明知必須是二水石膏才能販賣，且食安法第四十九條第一項也不是以「致危害人體健康」為構成要件。

雖衛福部前年六月間修正將無水石膏列為合法添加物，但這只是行政事實變更，並非處罰刑事法律變更，改判周六月徒刑，上訴後被最高法院駁回。永昌化工表示，負責人周德永不在公司，不便回應。