同婚守貞操義務 出軌可訴離求償

2017-06-22

政院專案小組 開會結論

〔記者李欣芳、彭琬馨／綜合報導〕行政院積極盤點同性婚姻法制化，政院昨召開同性婚姻法制研議專案小組第三次會議，會中做成結論，同性婚姻配偶互負同居的義務，包括互負貞操的義務，但有不能同居的正當理由者，不在此限，若有違反情事，例如另一方同志出軌，則可訴請離婚或請求損害賠償。

至於同性婚姻配偶的姓氏規定，會中有共識，即同性婚姻配偶各保有其本姓，但得書面約定以其本姓冠以配偶之姓，並向戶政機關登記。冠姓之一方得隨時回復其本姓，但於同一婚姻關係存續中以一次為限。

行政院秘書長陳美伶表示，依據現行民法，夫妻結婚可保有本姓，例外可冠姓，過去女性冠夫姓的比例較多，其中又以五十、六十歲以上的女性冠夫姓的比例比較多，現在年輕人大多不會冠姓。

比照異性婚 雙方有同居義務

在同居義務方面，陳美伶說，同性婚姻中，雙方也都負有同居義務。由於在法院實務判例中，異性婚的同居義務包含貞操義務，意即不能出軌，這同樣適用於同性婚姻，因此若有一方婚外情，另一方可以此作為離婚依據，並可請求損害賠償。

會中也達成結論，有關同性婚姻住所，由雙方共同協議；未為協議或協議不成時，得聲請法院定之，在法院裁定前，以同性婚姻雙方的共同戶籍地推定為其住所。

會中也決定同性婚姻雙方於日常家務，互為代理人。有關家庭生活費用分擔方式，同性婚姻的家庭生活費用，除法律或契約另有約定外，由雙方各依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔之，因費用所生的債務，由配偶負連帶責任。

近來承受不小壓力的陳美伶也表示，她會用最開放的心、最高的誠意，用專業與理性消弭挺同與反同雙方的焦慮，共創和諧的社會。

政府將於七月三日開放同性伴侶跨區註記等便民措施，長期推動同性婚姻的婚姻平權大平台總召集人呂欣潔表示肯定，但認為註記的同性伴侶還是會面臨許多問題，包含無法共同報稅、不能享有共同親權等，最重要的還是提出修法，賦予同性伴侶與異性婚相同的權利。