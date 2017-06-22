違法日租套房 登廣告就罰

2017-06-22

得按次加倍處罰 最高可罰30萬

〔記者蕭玗欣／台北報導〕違法日租套房猖獗，雖有法可罰，但經常因屋主拒絕配合檢查而無法開罰，加上Airbnb今年五月推出繁體中文介面，讓違法業者更加囂張。為落實查緝，交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準草案」，其中第六條新增第卅八項，未領取旅館營業登記證而經營者，以廣播、電視、網路刊登住宿廣告，可處三萬元，若仍持續，得按次加倍處罰，最高可罰卅萬元；新法最快七月上旬上路。

觀光局最新統計，目前全台共有三七七五家旅館，提供十六萬四七五四個房間，其中違法業者估計高達五百七十家，供應一萬三一二二個房間。不過事實上，未被查緝的黑數更多，觀光局坦言，日租套房最常隱身在公寓大樓及住商合辦大樓，透過Airbnb、Agoda等網路平台明著招攬客人，情況越來越嚴重，目前除了靠縣市政府稽查，還仰賴合法業者主動通報。

觀光局說，依現行發展觀光條例裁罰標準，可對未取得旅館營業登記證的業者處以十八萬元以上、九十萬元以下罰鍰，並禁止其營業，但後來發現在取締上有困難，稽查過程中房屋使用人或所有權人經常以「擅闖民宅」為由拒絕配合檢查，讓稽查人員無法確認經營客房數，發生「有法罰不到」的窘況，因此決定新增裁罰標準。

合法旅館 廣告須載登記證編號

交通部也新增第十四項裁罰項目，若合法旅館業以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體業者，刊登的住宿廣告，未載明旅館營業登記證編號，經限期改善，屆期未改善者，可罰一萬元。

另外，交通部也調降違法旅館業者裁罰基準，從原本十八萬元以上、九十萬元以下罰鍰，調降為十萬元以上、五十萬元以下，並將禁止其營業改為勒令歇業。

觀光局解釋，一○四年為了整頓違法日租業者，遂將違法旅館業者裁罰基準調高，但後來卻忘了調整違法觀光旅館的裁罰基準，導致非法觀光旅館罰鍰竟比旅館還低，因此今年重新調降罰鍰金額。