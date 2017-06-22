大型車轉彎倒車 未「嗶嗶嗶」將開罰

2017-06-22

〔記者鄭瑋奇、楊媛婷／台北報導〕考量交通安全，交通部將再修正道路交通安全規則，要求所有大型車輛新車明年元旦起需裝設轉彎、倒車警報裝置、視野輔助系統，舊車則自一○九年起也需加裝。另為維護海上乘客與運輸安全，交通部也將修正船舶法，規定危險品不得攜帶與託運進入船舶，違者將處罰鍰二萬至十萬元。

轉彎有內輪差 行人騎士易失察

大型車輛轉彎因有內輪差，機車騎士或行人稍不注意就易發生事故，但現行僅規定砂石車須裝設轉彎及倒車警報裝置，交通部表示，為提升全台超過廿萬輛大客車、貨車行車安全，已修法要求所有型式的大型車輛新車，明年起都需加裝轉彎、倒車警報裝置和視野輔助系統；對於已出廠在路上跑的舊車，交通部與業界討論並獲共識，預定一○九年起也需全面加裝相關警報及輔助設備。

交通部表示，後續還修正車輛安全檢測基準，將把轉彎及倒車警報裝置和視野輔助系統納入大型車輛定檢項目，一○九年起若大型車輛沒有加裝就無法通過定檢，檢驗不合格車輛於一個月內仍未修復並申請覆驗或覆驗仍不合格，將可吊扣其牌照。

危險品帶上船 將罰2到10萬

另外，航空器與鐵路都訂有禁止攜帶危險品的規定，因應郵輪觀光熱潮，交通部將著手修訂船舶法，新增條文嚴格規定危險物品不得攜帶上船或託運。

依民航法規定，危險品包含爆炸物品、氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物質等外，也包含毒性物質、傳染性物質、放射性物質、腐蝕性物質等，另像是高壓噴罐屬梳化用品者，包含香水、防曬噴霧等若超過五百毫升也禁止。

海洋大學航運管理系教授張志清指出，船舶構造與航運區域不同於航空器，在不同壓力下運行，且郵輪旅客的大型行李都直接送抵旅客住房，不似航空器除手提行李隨身，其餘行李都須離身託運，建議船舶法若要新增危險品規定，應參酌國際客輪規定；有郵輪業者表示，國際郵輪乘客行李同樣會過航警局Ｘ光機安檢，業者也贊同罰則入法，確保行船安全。

交通部表示，航空器確實與海上船舶大不同，對船舶有安全疑慮的物品項目，將再廣徵各界意見後公告。