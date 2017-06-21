環署預告修法／惡意污染海洋 可重罰3億、判刑

2017-06-21

〔記者楊綿傑／台北報導〕德翔台北船難及綠島油污事件陸續污染台灣海岸，環保署將修法提高罰則，惡意污染最高可罰三億，並設置海洋污染防治基金。

環保署昨預告「海洋污染防治法部分條文修正草案」，若在海洋棄置污染物，罰金將從一億提高到三億，也可能面臨三年以上、十年以下徒刑。如果惡意造成油污污染海洋且未清除，罰金更將從一百五十萬一口氣調高到最高三億，且將面臨一年以上、七年以下刑責。

設置海洋污染防治基金 預估年收3億

環保署並說，目前國際對於海洋污染事件，都透過「油污損害民事公約」及「油污損害賠償基金公約」等兩公約進行損害賠償，但我國不屬於公約國，所以將自行設置「海洋污染防治基金」，針對停泊我國港口從海上運輸進口原油、重油等油品者，依據種類及數量徵收海污費，預計一年可以收到三億元，用於污染發生後的緊急應變措施、私人受污染損害之補償、與污染行為人訴訟費及檢舉獎勵金等。

環保署水保處指出，過去清除海洋油污花費都達上億元，但以德翔台北船難案造成污染為例，雖陸續罰過三次，罰金最高只有幾百萬，落差甚遠。

修法將提高相關罰則，並針對海上進口原油、重油等油品並停泊我國港口者徵收費用，相關修法案將於近日召開公聽會並送行政院，預計下會期送立法院修法。

草案規定，未來若海拋物質棄置海洋，罰金從一億提高到三億，也可能面臨三年以上、十年以下徒刑。若船舶任意棄置污水跟廢油，如日前的綠島油污事件，現今一百五十萬的罰則也將提高。

水保處處長葉俊宏說，若沒依規定期限提出污染清除計畫，先用行政罰處罰，最高可罰到三億，如果兩次限期還是不清理就移送法辦，可處一年以上、七年以下徒刑。

限期未除污 可重罰船東6000萬、禁航

葉俊宏說，像德翔台北這種海難事件造成的污染，修法中也有加重相關罰則，如果船舶因海難或意外事故造成污染，船長與船舶所有人要採取措施並通知主管機關，限期提出污染清除計畫、完成清理，違反者，罰款從現行卅至一百五十萬，提高到卅至六千萬，最重可以禁航。