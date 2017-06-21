北農歹戲拖一年 政治口水淹沒菜價

2017-06-21

記者郭安家／特稿

拖了一整年的台北農產運銷公司人事案，昨天終告底定，然而台北市、民進黨和張榮味三方人馬各有私心，演出一年爛戲，徒讓政治口水淹沒菜價課題，農友、消費者沒有贏，新任總經理吳音寧想要改革，也未必容易。

關鍵在於，民進黨既想要破除前雲林縣長張榮味的壟斷勢力，也想測試台北市長柯文哲的「忠誠度」，但柯志在總統大位，不甘一個口令一個動作、當民進黨的「細漢」，雙方針鋒相對，再加上張榮味出手攪局，果真天下大亂。

一開始，民進黨先要柯文哲拔國民黨籍的北農公司前總經理韓國瑜，未料，張反嗆要拔柯文哲任命的北農公司前董事長許長仁。柯天真相信「臨時董事長」林秋慧可獲三方認可，竟於梅姬風災時先拔掉許；結果，張不讓林上任，群龍無首的北農公司災後竟讓瓜果漲了三成。

柯文哲又找了張榮味人馬、前雲林縣工務局長許銘文當第二任「臨時董事長」，卻被民進黨和農委會代表打槍，演出荒腔走板的內訌戲碼，子彈亂飛，三方都受傷，幾度私下協商才達成「黨中央及北市府共推總經理」的共識。

民進黨無法理解，柯文哲為何非要堅持市長室遴選的形式主義；柯文哲也沒想通，與民進黨打對台，只會助漲張派聲勢。雙方互不相讓，六月五日北農公司董事會繼續破局，張榮味妹婿張永成一旁笑呵呵；隔天蔬菜均價又漲五成。

人事案爛戲一年，先是產地菜價崩盤、繼而風災讓大台北地區菜價飆漲，北市府和農委會先將平價蔬菜輸給大型連鎖超市銷售，被傳統市場菜販罵翻天，若非如此，折騰了一年的人事也不會在昨天妥協底定。

吳音寧上下左右都有黑手虎視眈眈，政治黑函還在四竄，舊勢力也伺機反撲，她要面對人和壓力，還要做出改革成績，加上即將到來的颱風季節，一點也不輕鬆。