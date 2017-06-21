北農人事底定 陳景峻、吳音寧接任董總

2017-06-21

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、林彥彤／綜合報導〕台北農產運銷公司人事案紛擾近一年，昨終於落幕，下午召開董事會選出農委會、北市府及前雲林縣長張榮味派系認可的北市副市長陳景峻擔任董事長，再由陳指派作家吳音寧擔任總經理。

吳音寧的父親是知名作家吳晟，也是蔡政府資政。吳音寧強調，父親對她沒轍，自己做決定自己負責，受到市府徵詢時，父親也僅說看她自己的意思。

北農董事會五日改選，選出廿三位董事，北市府與農委會各自取得六席，獲得過半席次。昨董事會選七位常務董事，北市府、農委會、民股各兩席（一席中立、一席傾農委會）、前雲林縣長張榮味派一席，董事會全程無異議，以鼓掌通過董事長案。

陳景峻指出，北農本來就是個大家庭、團隊，「不管是管理的、資訊的、拍賣的，每一個人都是身經百戰的人才，善用人才相信就可以把北農管理好。」

吳音寧為彰化縣溪州鄉公所秘書，長期關心農村議題，更是農陣重要成員。她入主北農公司，將是繼台北畜產總經理姚量議、民進黨不分區立委蔡培慧、環保署副署長詹順貴、國發會副主委曾旭正，第五位加入政府的農陣成員。

外界質疑蔡政府上任後不斷「收編」台灣農村陣線重要幹部，讓農陣抗議聲浪減少。吳音寧反駁說，未感受被收編，該批評過於簡化，「好像扣了一個帽子叫『收編』，這個事情就解決了。」

能力受質疑 吳：吃檳榔算什麼

吳音寧要到北農擔任總經理的消息傳出後，外界有說法指她沒有辦法融入吃檳榔的北農員工。吳音寧說，對她能力上的質疑，要等真正做了才能評斷，「在農村待過，就知道農婦是十八般武藝俱全，吃檳榔算什麼，農婦也會吃檳榔！」

農委會：新人事符合期待

農委會農糧署主任秘書翁震炘表示，新人事符合農委會期待，希望新董事長與總經理可以將北農帶回正常專業的公司，確保農民蔬果買賣價格合理、颱風前平穩菜價等。

學者：平抑價格應列最優先

台大前農學院長楊平世則說，這次很明顯是各方妥協的結果，新董事長與總經理首要任務就是要穩定農產品交易，提供合理的價格給市民。

台灣大學農經系教授吳榮杰則呼籲，董事長和總經理理念要合，董事會要訓練專業經理人，恢復北農應有的平抑物價、農民交易價格合理等功能。