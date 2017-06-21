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布魯塞爾中央車站恐攻 1名嫌犯被當場擊斃
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桃高航班熄燈 桃機提替代案

2017-06-21

過去南部民眾前往桃園國際機場，部分會選擇搭乘飛機到桃園機場搭機，但自7月1日起，華航將結束桃園—高雄每日早晚各一班的接駁班機。許多南部民眾擔心未來前往桃機會不方便，桃機公司昨在臉書貼出桃機至高雄的多種聯外交通方式供民眾參考，例如民眾可選擇搭乘高鐵再轉桃捷前往桃機，估計交通時間約需140分。比起過去接駁班機不到1小時的時程，部分南部民眾仍表示不捨華航取消接駁機。（記者楊媛婷）

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  • 高雄桃園接駁班機即將停飛，桃機往高雄聯外方式可參考該張表。（翻攝自桃機網頁）

    高雄桃園接駁班機即將停飛，桃機往高雄聯外方式可參考該張表。（翻攝自桃機網頁）

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