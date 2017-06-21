過去南部民眾前往桃園國際機場，部分會選擇搭乘飛機到桃園機場搭機，但自7月1日起，華航將結束桃園—高雄每日早晚各一班的接駁班機。許多南部民眾擔心未來前往桃機會不方便，桃機公司昨在臉書貼出桃機至高雄的多種聯外交通方式供民眾參考，例如民眾可選擇搭乘高鐵再轉桃捷前往桃機，估計交通時間約需140分。比起過去接駁班機不到1小時的時程，部分南部民眾仍表示不捨華航取消接駁機。（記者楊媛婷）
桃高航班熄燈 桃機提替代案
2017-06-21
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