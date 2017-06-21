中國作家跨海尋父骨骸 撰文感恩台灣人

2017-06-21

〔記者黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕「感謝善良的台灣人民，讓我找到父親遺骸，完成為人子的心願！」

八十多歲中國作家陳丹晨求助高市新興戶政所，盼尋找滯台六十八年的父親骨骸，迎回寧波與母親合葬，對於斷訊逾一甲子的「尋骨任務」，戶政人員花了近一年時間，找到陳父在台領養的女兒，透過她找到安厝基隆的陳老遺骸，通知陳丹晨迎回中國安葬。

陳丹晨的父親陳順華原本在國營招商局的大輪船上擔任資深海員，民國卅八年間時局不穩，陳丹晨當年僅十多歲因病住院，父親上船前還特地到醫院探望兒子，豈料竟成父子倆的最後一面。

父子一別68年 高市新興戶政所奔波相助

陳父與家人原本還有書信往來，不料，十二年後陳父失去音訊，最後客死異鄉，家人不知父親葬於何處，六十多年來，一直是陳丹晨心中的牽掛，身為長子的他，不斷透過各種管道試圖尋找父親遺骸，卻始終沒下文。

陳丹晨透過友人協助，跨海找到高雄市新興戶政事務所。新興戶政所主任方聰士表示，由於失聯超過一甲子，尋人難、尋骨更難，但戶政人員不放過任何蛛絲馬跡，意外發現陳順華曾認養女兒。

戶政人員找到陳姓養女苗栗住處，陳女表示，養父一直住在基隆，民國五十年間因肝病過世，死後骨骸安厝於基隆；陳丹晨去年底專程來台，將父親遺骸迎回家鄉。陳丹晨也特地走訪父親生前在台的足跡及工作過的地方，試圖勾勒出父親在台生活樣貌，彌補生命中的一段空白親情。

陳丹晨認為台灣是一塊美麗的土地，尋親過程遇到許多人熱心幫助，讓他得以完成心願，他將尋親中的心路歷程及來台迎靈歸鄉的種種境遇，撰寫出「魂兮歸來」登載於上海文學期刊，感謝協助尋父的台灣人。