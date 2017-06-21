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布魯塞爾中央車站恐攻 1名嫌犯被當場擊斃
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穿壓力衣打球 塵爆傷友被酸耍屌

2017-06-21

〔記者陳炳宏／台北報導〕八仙塵爆事件即將於六月廿七日屆滿兩週年，陽光基金會為提供塵爆傷友生心理重建服務，當年十月即成立桃竹服務中心，服務當地八十名傷友；兩年來傷友力求恢復正常生活，卻也遭遇許多挫折與異樣眼光，其中傷友郭修銘曾因穿著壓力衣打球，被場邊對手竊竊私語︰「穿那什麼？耍屌啊？」

有感於傷友們的艱難處境，也希望為陽光即將在新竹舉行的臉部平權特展暖身，多位八仙塵爆傷友挺身而出拍攝臉部平權影片《印象篇》，希望外界不要只看到燒燙傷友被傷口覆身的第一印象，多深入看看所有傷友正在一步一步走出困境的努力與心情。

臉部平權影片 盼改變異樣眼光

在新竹長大的郭修銘表示，一般人對新竹的印象只有貢丸跟米粉，但光憑印象能認識一座城市嗎？呼籲大眾「看人別光憑第一印象」就做出判斷，對八仙傷友也是。

郭修銘曾因穿著壓力衣打球，被場邊對手竊竊私語︰「穿那什麼？耍屌啊？」另一八仙傷友梁力云也指出，曾有路人直問︰「你八仙的？愛玩齁！」讓自己決心參與影片拍攝，用實際行動告訴大眾：「別用外表評斷我！」

郭修銘在意外後歷經半年的復健，才漸漸能行走，他善用自己的傳播專長，擷取新聞畫面並配上創作歌詞，即將完成兩週年回顧影片「But Say《但我想說》」，更要用Rap為傷友唱出心聲，預計在八仙塵爆兩週年發表。郭修銘解釋，「But Say」就是取八仙的諧音，他強調，去八仙樂園並沒有錯，只是剛好發生不幸，希望大家用正向方式來檢討，也鼓勵傷友千萬不要放棄。

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  • 八仙塵爆傷友郭修銘，至今還是必須穿著壓力衣治療，控制疤痕增生。（郭修銘提供）

    八仙塵爆傷友郭修銘，至今還是必須穿著壓力衣治療，控制疤痕增生。（郭修銘提供）

  • （郭修銘提供）

    （郭修銘提供）

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