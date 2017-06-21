畫家裸女作品 臉書要求移除

〔記者楊明怡、陳炳宏／台北報導〕就讀師大美術系時曾跟李石樵學畫的油畫家李萬全投書本報表示，自己平常就會透過臉書分享作品，十九日登入時卻收到系統通知，要求他移除五件遭檢舉的畫作，不然就要刪除他的帳號，他擔心帳號被刪除只好先撤下作品，但不滿臉書分不清藝術和色情，任憑穿著清涼的人頭帳號在臉書行騙，卻禁止真正的創作者與同好分享，「這對藝術界的影響很大，希望公開自己的例子來引起討論」。
巧合？ 聊到恐攻就被檢舉
李萬全說，臉書要求他移除的畫作包括一幅四十號油畫〈山中少女〉和四張素描，在確認帳號可正常使用後，他已再次把作品放上網路，要畫友、民眾一起來公評。
「如果人體繪畫不能呈現，那羅浮宮的作品不是都成了色情？如果分享畫作不行，那些線上直播、穿比基尼的人頭帳號，造成使用者的困擾，臉書怎麼又不去抓呢？」李萬全甚至懷疑，他日前與國外的朋友透過臉書通訊系統聊到對恐攻的看法，昨天就接到檢舉，「我會懷疑自己是不是還有言論和發表的自由？」
笑稱自己正在希臘天體營「天堂沙灘」度假的雕塑家蒲浩明聽到消息，認為「不可思議」，蒲浩明去年曾籌畫「1+塑×3：朝倉暨蒲添生三代雕塑展」，讓八○年代被國父紀念館禁止展出的蒲添生裸體雕塑〈陽光〉重回國父紀念館展出，當時也透過臉書宣傳，「從來沒有被檢舉過」。
正在松山文創園區舉辦個展的藝術家陳泓圻，作品從自身出發，透過男體探討同志情欲，也經由臉書發布展訊，從未被要求撤圖。陳泓圻看了李萬全的畫作後表示，「很明顯是藝術創作啊。」懷疑為有心人士故意檢舉。
裸畫可貼網 資安機構不解
iWIN網路內容防護機構表示，通常臉書接到民眾檢舉後，如果認為真的不妥，除發出警告外，也會提供申訴管道，根據臉書提供的社群守則裡，允許描繪裸體的畫作、雕塑與藝術品的相片，所以若確定畫家是用繪畫方式呈現，理論上應該不會要求下架。到昨晚截稿前，臉書並未對此個案做出任何回應。