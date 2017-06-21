磚瓦風格「衣」展創意 奪國際首獎

2017-06-21

〔記者吳柏軒／台北報導〕針織毛料也能做西裝！實踐大學服裝設計系畢業生邱柏傑發揮創意與苦工，用比他人多三倍的工夫，把針織毛衣技法拿來設計新式西裝，且融入台灣古老紅磚瓦、斑駁水泥牆意象，拼貼出時尚又流浪的風格，不僅獲金點新秀獎肯定，六月更拿下英國倫敦畢業展時裝週國際首獎。

實踐邱柏傑 倫敦畢業展時裝週發光

廿一歲的邱柏傑說，從小在彰化縣社頭鄉長大，愛畫畫而走上設計路，發想畢業製作時，想起自己從鄉下到台北念書的遊子心情，把舊時三合院的紅磚瓦、斑駁的灰色水泥牆等意象拿來與西裝拼貼，並用電腦針織與手工針扎技巧，把不同毛料拼貼，最終設計出六套命名為「遊子身上衣」的新式西裝作品，呈現沉重與流浪感。

針織技法西裝 斑駁泥牆展現流浪感

邱柏傑設計的毛料選材更特殊，他的指導老師、實踐服裝設計系助理教授施雅玲說，針織毛料給人柔軟感覺，而男版西裝則須筆挺，透過毛料的拼貼創意，將兩者結合創造西裝反差輪廓；電腦針織也比起一般作法要多花三倍時間，須程式設定針織步驟、繪圖、選線材等，然而邱非常細心，並多次請教討論，突破各種困難，如今拿下國際大獎也感到與有榮焉。

針頭扎傷家常便飯 不留神就是7個洞

邱柏傑說，畢業製作花費一年時間，做了六套，過程中機器車工一排七針，常一不小心手上就會多七個洞，但也被扎到習慣，最痛心是手工時針頭常常斷掉，用壞了一百多根針才完成作品，作品在系上被評選第一，也拿下今年金點新秀設計獎時尚設計類肯定，更被學校選派出征，遠赴英國倫敦參加全球最大的時尚畢業生展覽「畢業展時裝週」（Graduate Fashion Week），在歐美亞等各國共卅二校菁英好手中，拿下國際首獎。

邱柏傑也說，自己還曾和同學在暑假到美國紐約實習三個月，就是在知名華裔設計師吳季剛工作室；他還透露，家裡做毛巾代工批發，父親聽到獲獎非常開心，過去也曾被指望要回去繼承家業，但家人認為應該趁年輕多闖蕩，因此畢業後預計再出國進修，尋求未來發展空間。