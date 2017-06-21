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菜漲破35元 暫不釋庫存

2017-06-21

大雨過後，農委會統計災損已高達6011萬元，昨天台北果菜市場開市，蔬菜每公斤平均價格為35.2元，較上週同期30.9元明顯漲價，且價格已到了農委會設定的監控價35元標準。但農委會表示，評估各產地供應蔬菜充足，且許多菜農還在搶收而可望擴大供應，現價格應該只是短暫價格，暫不釋出庫存蔬菜調節。

農糧署說，昨天台北市蔬菜到貨量約1490噸，雖然受雨災影響，但其他產區如桃園、嘉義、高雄及屏東等縣市受損輕微，且甘藍等長期葉菜及根莖類蔬菜未受影響，預估2週後價格就會下降回穩。（記者林彥彤）

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  • 大雨過後，昨蔬菜每公斤價格漲破35元。（記者林彥彤攝）

    大雨過後，昨蔬菜每公斤價格漲破35元。（記者林彥彤攝）

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