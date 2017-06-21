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經部認亞泥案合法 政院：若有疑慮可送監院

2017-06-21

〔記者鍾麗華、彭琬馨、楊綿傑／綜合報導〕亞泥礦權展限爭議持續，經濟部前日表示亞泥展限無不法。行政院發言人徐國勇昨表示，尊重主管機關經濟部，若外界仍對亞泥案有疑慮，可送監察院調查。至於礦業法修正案是否排入臨時會議程？徐國勇說，修法需要預告六十天，臨時會來不及排入，最快在下個會期排入議程，才符合法令制定程序。

徐國勇：最快下會期修礦業法

民進黨立委邱志偉昨強調，現行礦業法已不符合社會期待，如何做到原住民族基本法的落實、資訊公開、公民參與的機制、經濟效益評估以及兼顧環境跟產業的永續發展是未來的修法方向，行政部門的橫向聯繫更要加強。

主導礦權展延？張景森指汙衊

至於環保團體和時代力量立委高潞．以用質疑行政院政務委員張景森是亞泥採礦權展延背後的主導者，並指張透過會議結論，公然限縮「原住民族基本法」規定，礦業權展延須取得原住民族部落同意，擺明要為亞泥解套。

人在義大利的張景森昨透過臉書反駁，相關說法是汙衊，逾越社會運動者的道德分際。

張：會議非只針對亞泥

張景森表示，去年十一月他跟政委林萬億共同主持的會議，是經濟部報請行政院召開的。會議決定回到二○一五年經濟部與原民會的共識，就是礦業開發以「核定礦業用地時」為實行原基法的時點。且會議是針對廿四個採礦案，非只針對亞泥，亞泥當時也沒有提出展延申請，說會議目的是替亞泥解套，對他是一種汙衊。

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  • 亞泥新城山礦場展延案引發爭議。（資料照，亞泥提供）

    亞泥新城山礦場展延案引發爭議。（資料照，亞泥提供）

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