屏東53歲婦確診日本腦炎 全台第4例

2017-06-20

記者林惠琴／台北報導

屏東縣一名53歲女性確診日本腦炎，是今年全國第4例、屏東縣第1例。疾管署副署長莊人祥警告，6、7月是日本腦炎流行高峰，民眾在黃昏、黎明時應避免在動物畜舍或病媒蚊孳生地點活動。

疾管署指出，該名患者5月26日因發燒、暈厥、意識障礙等症狀就醫，經採檢送驗於6月18日確診為日本腦炎，目前仍住院治療中。經衛生單位調查，發現個案沒有相關疫苗接種史，近期也沒有旅遊史，但距其居住地周邊2公里內有鴿舍及禽舍，目前個案接觸者無疑似症狀，衛生單位將進行環境調查及誘捕病媒蚊等防治措施，並加強衛教。

國內今年迄今共有4例日本腦炎確定病例，其中高雄市2例、台南市及屏東縣各1例 ；2012至2016年確定病例數則分別為32、16、18、30及23例。

莊人祥指出，每年5月至10月是日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，以三斑家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠、動物畜舍等處，黃昏與黎明為吸血高峰。民眾應避免在高峰時段於風險環境活動，如無法避免，則應穿淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬感染。

疾管署提醒，接種疫苗是預防日本腦炎最有效方法，民眾如住家或活動場所鄰近高風險環境者，可前往醫療院所自費接種疫苗；家中如有未完成疫苗接種的適齡嬰幼兒，應儘速帶往當地衛生所或指定醫療機構接種。