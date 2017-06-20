7年5次「試管」失敗 中醫調體質「就有了」

2017-06-20

記者王俊忠／台南報導

38歲陳姓台商長年在中國經商，妻子獨留台灣，夫妻結婚7年「做人」不成功。陳太太到西醫婦產科檢查身體，發現狀況不錯，僅輸卵管阻塞，醫師建議以試管療程求子，但7年內做過5次試管求子都失敗，最後決定求助中醫。陳太太經台南市立醫院中醫師張烱宏診療6個月改造體質，終於在第6次試管療程順利懷孕，現已懷孕30週。

張烱宏醫師詳讀陳太太的西醫檢查報告，並了解其求子過程，透過中醫四診（望、聞、問、切）發現陳太太體型中等、小腹肥滿、臉部皮膚易出油、多汗且黏、偶胸悶，身覺重著感、大便軟而不實、睡不飽、苔白厚膩、脈滑等，屬於「痰濕」體質，因為痰濕阻於下焦，影響經絡氣血運行，因此，體外培養無異常的胚胎，一植入子宮就無法順利著床而小產。

張醫師在治療上，一方面使用健脾利濕祛痰如半夏、陳皮、生薑、茯苓等中藥，另一方面為飲食衛教，請陳太太少吃甜食、冰涼飲料與生冷瓜果；經過6個月調理，陳太太體質翻轉，小腹肥滿不見了、臉部較不易出油、身體感覺輕盈許多、大便呈條狀、精神佳、舌苔由白厚膩變成薄白苔，痰濕體質大為改善，第6次取試管療程，終於順利懷孕。

張烱宏表示，國人晚婚，不少人採取試管療程求子，但臨床上常會遇到即使經過試管療程也無法成功求子的案例。如陳姓夫妻檢查免疫方面無異常，期間服用過阿斯匹靈、使用子宮腔鏡處理子宮內膜息肉、子宮內膜刮搔術等，卻一直找不到無法受孕的原因。他提醒，現代醫學檢查之外還存在體質的特異性，如痰濕、血瘀、氣血不足等體質，都會影響受孕成功與否？建議不孕夫妻進行試管療程前，可尋求中醫師協助調理體質，再進行試管療程，可大為提升受孕成功率。