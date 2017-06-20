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急性流感「很要命」 打疫苗可增防護力

2017-06-20

文／黃玉成

曾在門診收治過一名45歲、正值壯年事業高峰的患者，就診時，已有高燒不退，加上呼吸急促等症狀，馬上安排患者住進加護病房插管，並搭配「克流感」治療，胸部X光片觀察才發現流感引發急性肺炎惡化，所幸患者及時就醫治療，否則急性流感只要再晚1-2天，就可能惡化至不可挽回的地步。

儘管是「非流感高風險族群」，例如年輕人、壯年等，都還是可能因急性流感惡化而致死。

青壯年預防意識低更危險

身為感染科醫師的我，觀察到現在普遍青壯年族群對於預防流感的意識不高，導致病發時容易急性惡化，更有致死的可能性，對此現象感嘆。因為預防流感最好的方式就是施打流感疫苗，不論是公費族群或自費族群都應該施打，尤其是許多青壯年時常自恃身體狀況不錯而輕忽流感預防。現在國內施打流感疫苗費用，大約等同於觀看一部電影的費用，但許多青壯年卻選擇將費用花在電影院而不是醫院。

疾管署統計，流感死亡個案中6.5%為青壯年（25-49歲），從此數據可見流感對於青壯年族群的威脅也不容小覷，應該針對青壯年族群加強預防宣導。一旦出現流感症狀應立即就醫治療，否則容易引發其他器官衰竭，若延誤就醫，可能會造成不可挽回的遺憾。

台灣從去年開始，政府逐步擴大公費流感疫苗的接種對象，領先世界各國，包括6個月至18歲、50歲以上、孕婦及產後6個月內之婦女，以及高風險慢性病患等都在免費接種之列，期望在未來能將公費施打擴大至全年齡層，才能讓全民都受到流感疫苗的防護。

急性流感惡化病程大約1-2週，及時治療可在2週左右康復，但還是需要特別呼籲一般民眾若出現發燒、全身痠痛、咳嗽等症狀，則應盡早就醫治療。

然而施打流感疫苗並不是就不會感冒，因此建議民眾仍應做好個人健康管理，多洗手、注意衛生、適度運動，生病時，盡量避免出入公眾場合，才能將流感威脅降到最低。

（作者為林口長庚醫院兒童感染科醫師）

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  • 網傳多喝水保持喉嚨濕潤可預防流感，醫師指出，均衡飲食可增加免疫力，但跟罹患流感無直接關係。 （資料照，記者林宜樟攝）

    網傳多喝水保持喉嚨濕潤可預防流感，醫師指出，均衡飲食可增加免疫力，但跟罹患流感無直接關係。 （資料照，記者林宜樟攝）

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